Dimentica i soldi dell’asciugatrice: 6 trucchi per avere sempre il bucato perfetto

Con l’assenza dell’asciugatrice nelle giornate di pioggia e alta umidità, ottenere un bucato perfettamente asciutto diventa una vera sfida.

Tuttavia, esistono metodi efficaci per accelerare l’asciugatura senza ricorrere all’elettrodomestico. Ecco sei strategie pratiche e aggiornate per avere sempre capi freschi e asciutti, con consigli anche su come sfruttare al meglio le nuove tecnologie disponibili sul mercato.

Uno degli aspetti fondamentali per ridurre i tempi di asciugatura è partire dalla lavatrice. Sfruttare la centrifuga al massimo significa impostare il ciclo con il numero di giri più alto compatibile con i tessuti: questo consente di espellere la maggior quantità d’acqua possibile, diminuendo drasticamente il tempo necessario per l’evaporazione. Per capi delicati, una doppia centrifuga breve, magari con protezione in sacchetti appositi, può ridurre i tempi fino al 40%, senza danneggiare i tessuti.

Il passo successivo è stendere i capi immediatamente, evitando di lasciarli nel cestello umidi, dove il calore residuo potrebbe far sviluppare cattivi odori. Quando si stende, è essenziale evitare che i vestiti si sovrappongano: ogni indumento deve avere spazio per consentire una circolazione dell’aria ottimale. Usare grucce per camicie e maglie aiuta a sfruttare la forza di gravità, riducendo pieghe e favorendo un’asciugatura uniforme. Inoltre, scuotere e distendere bene maniche, orli e pantaloni aumenta la superficie esposta all’aria, migliorando l’evaporazione.

Un valido alleato è la ventilazione forzata: posizionare un ventilatore vicino allo stendino indirizzando il flusso d’aria verso i capi crea una corrente che rompe lo strato d’aria umida che si forma attorno al tessuto, accelerando l’asciugatura. I ventilatori moderni, come il modello INN-502NEW con pale leggere e regolazione dell’inclinazione, sono pensati proprio per garantire un flusso d’aria uniforme e sicuro, anche in presenza di bambini o animali domestici.

Il ruolo chiave del deumidificatore domestico

In ambienti chiusi e umidi, il deumidificatore è la soluzione più efficace per estrarre l’umidità dall’aria, velocizzando il processo di asciugatura. Limitare lo spazio, chiudendo la porta di una piccola stanza come il bagno o la lavanderia e attivandolo, può dimezzare i tempi di asciugatura. I modelli più avanzati, come il LEENON, combinano la rimozione di acqua fino a 350 ml al giorno con la purificazione dell’aria tramite ioni negativi, mantenendo un clima interno ideale (tra il 45% e il 65% di umidità relativa) e prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

Il serbatoio di raccolta dell’acqua, spesso capiente e dotato di spegnimento automatico, rende il deumidificatore un apparecchio silenzioso e sicuro, adatto a vari ambienti domestici, dal soggiorno al seminterrato. Inoltre, modelli compatti e mobili con maniglie facilitano lo spostamento e l’utilizzo in diverse stanze.

Nel 2026, l’asciugatrice resta un elettrodomestico insostituibile per chi vuole risparmiare tempo e fatica nel ciclo del bucato. I modelli più recenti, tra cui quelli di Bosch, Candy, Samsung e LG, offrono programmi specifici per tessuti delicati, piumini e lana, nonché funzioni antipiega che riducono quasi a zero la necessità di stirare.

Per utilizzare l’asciugatrice al meglio e ottenere capi asciutti senza pieghe, è consigliabile:

Non sovraccaricare il cestello per permettere una distribuzione ottimale dell’aria calda.

Separare i capi per tipo di tessuto, così da scegliere il programma più adatto e uniformare i tempi di asciugatura.

Evitare centrifughe troppo aggressive in lavatrice per limitare le pieghe.

Impostare programmi con funzione a vapore, come quelli disponibili sulle asciugatrici Candy RapidÓ, che distendono naturalmente le fibre durante l’asciugatura.

Per lenzuola e capi voluminosi, asciugarli da soli o in piccoli carichi e rimuoverli a metà ciclo per completare l’asciugatura stesi.

Un trucco poco noto per distendere i tessuti durante l’asciugatura è inserire 2-3 cubetti di ghiaccio o un panno umido nel cestello: il vapore generato durante il ciclo aiuta a eliminare le pieghe, riducendo l’uso del ferro da stiro.

Inoltre, le palline di lana per asciugatrice rappresentano un accessorio utile per diminuire il tempo di asciugatura fino al 25% e rendere i capi più morbidi e profumati, soprattutto se abbinate a perle profumate con oli essenziali come lavanda, ylang ylang o agrumi.