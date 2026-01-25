E’ uno degli odori più forti ma, allo stesso tempo, anche uno dei più resistenti da mandare via: stiamo parlando del sudore. Anche lavando e lavando, molto spesso si impregna nelle fibre di un capo e non lo lascia andare più.

C’è un capo, in particolare, che spesso ci troviamo a dover mettere sempre da parte proprio perchè non riusciamo ad eliminare quanto l’odore, quanto la macchia di sudore stesso: le giacche.

Ma c’è un piccolo trucco che devi conoscere che ti permetterà di eliminarlo in un batter d’occhio, senza lavatrice nè tantomeno lavanderia.

Odore di sudore? Ecco i rimedi casalinghi per eliminarlo

Quanto è brutto l’odore persistente di sudore che si è impregnato all’interno di un tessuto: si è convinti che, anche portandolo in lavandera, con un prodotto o un detersivo diverso, possa andare via ma invece no: eccolo lì sempre e persostente, tanto da farci abbandonare quel capo nell’armadio, quasi come fosse un appestato o un indesiderato. Ma non è così: in realtà, c’è un piccolo trucco che dovremmo conoscere sempre, perchè specialmente le giacche possono essere salvate.

Esistono metodi rapidi per poter eliminare questi odori, anche passando per un ciclo di lavaggio breve in lavatrice ma, alla fine, è il rimedio casalingo quello che la vince sempre su tutto e tutti. C’è un prodotto, che tutti abbiamo in cucina nella nostra dispensa, che ha molte più funzioni di quelle che sappiamo, ed è il bicarbonato. Per essere precisi, la pasta di bicarbonato è uno dei rimedi casalinghi più efficaci proprio per combattere l’odiosa puzza di sudore, anche evitando l’uso della lavatrice.

Iniziamo con il mescolare, in un recipiente, acqua e bicarbonato. Una volta ottenuta una pasta, con l’aiuto di uno spazzolino, passiamola sulle ascelle e sul colletto della nostra giacca, quanto anche sugli altri punti dove sentiamo il persistente odore di sudore. Lasciamola agire per 30 minuti e, poi, con un panno umido, rimuoviamo il tutto e lasciamo asciugare all’aria aperta. Una seconda alternativa è lo sgrassatore: spruzziamolo nelle zone dove c’è il cattivo odore, lasciamo agire qualche minuto e, poi, laviamo in lavatrice.

Altro metodo naturale è il succo di limone che, se spruzzato sulla macchia, neutralizzerà in breve tempo il cattivo odore. Anche l’aceto può darci una mano in proposito: se lo diluiamo in acqua e lo spruzziamo sulla giacca e lo lasciamo asciugare, una volta pronto l’odore non sarà più presente. Piccoli rimedi casalinghi che è sempre bene conoscere per poterli applicare all’occorrenza.