Erroneamente pensiamo che non ci sia più nulla, invece con i sistemi giusti riuscirai a recuperare moltissima crema

Lo sapevi che dispenser e flaconi riescono a trattenere una quantità che può arrivare all’incirca al 35% di creme o qualsiasi prodotto essi contengano? Ebbene sì, si tratta di un vero e proprio salasso, dal momento che la maggior parte delle persone è portata a gettare via tubi di creme quando non riesce più a far uscire niente, con la conseguenza che una grande quantità di prodotto andrà sprecata.

Per fortuna ci sono una serie di sistemi per riuscire a non sprecare tutta questa crema e utilizzarne fino all’ultima goccia. Conoscerli aiuterà a risparmiare moltissimi soldi, poiché chiaramente il prodotto durerà molto di più.

Come recuperare la crema nel flacone che sembra finito

Dispenser e flaconi di creme o comunque di altri prodotti liquidi possono trattenere fino al 35% del prodotto, con la conseguenza che spesso tendiamo a gettare via contenitori che non sono realmente finiti. Per fortuna ci sono cinque trucchi da poter seguire per evitare questo spreco e usare tutta la crema che contiene un particolare contenitore.

Ci sono una serie di soluzioni anti spreco, come flaconi airless con sacca interna, che sono studiati proprio per minimizzare al minimo gli sprechi di prodotti viscosi, come possono essere creme o altro. Andrebbero assolutamente evitati dispenser rigidi per prodotti che sono densi, perché tendono a depositarsi sulle pareti. Quando si sta per arrivare alla fine del flacone, si può aggiungere un po’ d’acqua così da avere la certezza che si sta usando tutto il prodotto contenuto, questo trucco, però, può essere usato solo per prodotti detergenti, come shampoo, sapone o balsamo.

Un altro trucco da usare con i dispenser invece e aprirlo, quando non esce più nulla e, aiutandosi con una spatola, recuperare tutta la crema che è rimasta sulle pareti, mettendola in un contenitore di vetro. Infine, l’ultimo sistema che si può usare quando un flacone di crema sta per finire, è capovolgerlo al contrario, così da far scendere tutta la crema che è rimasta, avendo la certezza di averla utilizzata quasi tutta. Questo metodo è indicato per prodotti non troppo densi e più fluidi, che quindi si depositeranno verso la parte superiore senza problemi. Usando questi trucchi si riuscirà a usare un flacone di crema molto più a lungo di quanto si immagina.