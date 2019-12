E-bike Italwin Pearl della linea Urban

Di Rosario Scelsi giovedì 26 dicembre 2019

Guarda al futuro ma si lega alla bellezza classica la bicicletta a pedalata assistita Pearl di Italwin, che si presta felicemente all'uso urbano e...non solo.

L'e-bike Italwin Pearl appartiene alla linea Urban dell'azienda veneta. Guardandola si nota la sua eleganza, che entra facilmente nel cuore.

Adatta soprattutto per la guida in città, gode della spinta del motore centrale FIVE F90 di nuova generazione, che garantisce potenza con pendenze fino al 30%.

I freni sono a disco idraulici, per contrastare al meglio l'energia dinamica di questa bicicletta a pedalata assistita. Un display LCD da 3,5", con retroilluminazione, consente di selezionare i livelli di assistenza e di monitorare lo stato della batteria. C'è anche una porta USB per ricaricare lo smartphone.

In base alla batteria scelta, si possono avere diversi livelli di performance e di prezzo per l'e-bike Italwin Pearl. Con riferimento a questo aspetto, entriamo un po' più nel dettaglio:

BATTERIA MEDIUM* Li-Ion 8,7Ah – 36V

Autonomia: fino a 90 km

Prezzo Pearl: 1.679 €

BATTERIA LONG* Li-Ion 11,6Ah - 36V

Autonomia: fino a 120 km

Prezzo Perl: 1.769 €

BATTERIA EXTRALONG* Li-Ion 14Ah - 36V

Autonomia: fino a 150 km

Prezzo Pearl: 1.869 €

* Batterie ai Litio Ioni equipaggiate con celle Samsung. Tutti i prezzi indicati si intendono montaggio, messa su strada e trasporto esclusi.

Fonte | Italwin