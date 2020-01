Moda sostenibile: Schneiders Eco-Montgmery

Di Rosario Scelsi giovedì 30 gennaio 2020

Da sempre l'azienda con sede a Salisburgo fondata nel 1946 adotta politiche autenticamente green. L'Eco-Montgomery rafforza il legame di Schneiders con l'approccio ecologico.

Il mondo della moda è sempre più sensibile al tema della sostenibilità ambientale. Schneiders è in prima linea nella politica green per i suoi capi d'abbigliamento. L'Eco-Montgomery si eleva a simbolo di questa linea strategica, molta attenta all'uso responsabile delle risorse.

In questa interpretazione, il capo cult lanciato dal generale Montgomery durante la seconda guerra mondiale cambia missione e sposa ufficialmente la battaglia per la sostenibilità, tema che vede impegnata in modo convinto l'azienda salisburghese, le cui origini risalgono al 1946.

L'Eco-Montgomery, per rispettare la natura e farsi interprete di una moda sostenibile, fa appello a materiali naturali certificati OEKO-TEX, ovvero l'unione di 18 istituti di ricerca indipendenti nel campo dell'ecologia tessile e della pelle dislocati in Europa e in Giappone.

Il capo d'abbigliamento in esame, declinato nell'evocativo color miele (nuance di grande stile), si offre allo sguardo in modo gradevole, al corpo in modo avvolgente e al cuore in modo gentile, per il rispetto che manifesta nei confronti del nostro pianeta, oggi molto martoriato.

Nella filosofia Schneiders quello della sostenibilità non è uno slogan vuoto, ma un valore che esprime una cultura aziendale realmente vissuta, che ha portato negli anni a investire in materiali innovativi, siti di produzione locali (tutti in Europa), percorsi ottimizzati di trasporto, filiere corte ed altre scelte di efficienza coltivate dal marchio, anche sul piano etico e sociale.

I tessuti utilizzati, come l'intramontabile loden, la lana, i bottoni in corno e il cashmere non fanno che confermare una vocazione autenticamente sostenibile. Da oltre 70 anni. L'Eco-Montgomery è una bella prova di questa linea di pensiero ed è anche molto pratico, con le quattro tasche applicate a soffietto, la doppia allacciatura antivento, l'interno trapuntato con collo staccabile, i bottoni ricoperti in pelle la Flag-Field-Jacket.