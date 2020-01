Ambiente: pubblicato il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

Di Rosario Scelsi giovedì 23 gennaio 2020

Pubblicato il testo definitivo del Piano Energia e Clima, che fissa degli obiettivi strategici sul fronte ambientale. L'Italia vuole essere in prima linea.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) ha un suo testo definitivo, che è stato pubblicato nella stesura finale, dove si recepiscono le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima e quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

Tale strumento fissa gli obiettivi italiani al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche le mete strategiche in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile.

Per ognuno di questi temi, nel PNIEC vengono fissati dei target e le modalità per il loro perseguimento. Il documento - predisposto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti - illustra le misure che saranno messe in campo per assicurare i risultati delineati nella misura.

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, nella sua veste definitiva, è stato inviato alla Commissione Europea, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, durante il quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder, ovvero i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel progetto.

Fonte | Ministero dell'Ambiente