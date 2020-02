Ministero dell'Ambiente: gruppo di studio su sviluppo sostenibile

Di Rosario Scelsi sabato 1 febbraio 2020

Muoversi con consapevolezza e competenza nelle questioni economico-ambientali è un dovere: per questo il ministro dell'ambiente Sergio Costa apprezza la collaborazione di un gruppo di esperti.

Un gruppo di studio su economia e sviluppo sostenibile, formato da grandi esperti, si è insediato negli scorsi giorni al Ministero dell'Ambiente, per supportare il comitato per la bioeconomia e la fiscalità sostenibile nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle Nazioni Unite e nelle proposte normative in ordine alle più rilevanti questioni economico-ambientali.

Il comitato è presieduto dal professor Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Ne fanno parte: Pierluigi Morone, professore ordinario di politica economica all'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza; Jeffrey D. Sachs, professore ordinario presso la Columbia University di New York (Usa); Gustavo Piga, professore ordinario di economia politica all'Università di Tor Vergata di Roma.

Inoltre ci sono: Pierluigi Conzo, professore associato di politica economica all'Università di Torino; Mariangela Zoli, professoressa associata di politica economica presso l'Università Tor Vergata di Roma; Vittorio Pelligra, professore associato di economia l'Università di Cagliari; Francesco Salustri, ricercatore senior presso il Centro di economia sanitaria dell'Università di Oxford e l'architetto Edoardo Zanchini Di Castiglionchio, esperto di economia ambientale.

Entrando nello specifico del lavoro che il gruppo sarà chiamato a svolgere, gli ambiti operativi saranno i seguenti: sistemi di rating e di valutazione della finanza verde; metodi di "nudging", ovvero la cosiddetta economia comportamentale, per lo stimolo all'adozione di stili di vita e di consumo responsabili; green public procurement, cioè gli acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni; gli incentivi all'adozione di iniziative in direzione della sostenibilità ambientale; campagne di promozione della sostenibilità ambientale; smart working e sostenibilità ambientale.

Il ministro dell'ambiente Sergio Costa, durante la prima riunione del comitato, ha espresso così il suo compiacimento: "Lo scopo di questo gruppo è quello di implementare e dare maggiore efficacia alle norme e agli strumenti che già esistono, con uno spirito di condivisione e innovatività negli approcci. Al professor Becchetti e a tutti i componenti del Gruppo vanno i miei migliori auguro di buon lavoro".

Fonte | Ministero dell'Ambiente