Mobilità sostenibile: Mercedes eEconic, un camion full electric

Di Rosario Scelsi sabato 8 febbraio 2020

Un concept innovativo per il truck della "stella" completamente elettrico per i servizi comunali. Mercedes eEconic è un veicolo silenzioso e a zero emissioni. L'anno prossimo sarà in strada.

I processi di elettrificazione del trasporto su gomma coinvolgono anche i mezzi pesanti, come conferma il nuovo Mercedes-Benz eEconic, basato sul modello completamente elettrico eActros. Con questo nuovo veicolo a batteria, Daimler Trucks dà ulteriore slancio alla strada green intrapresa in precedenza.

Silenzioso, confortevole, pulito e sicuro, il concept eEconic si presta perfettamente ad essere utilizzato come veicolo per la raccolta dei rifiuti nei centri urbani. La trazione elettrica, inoltre, risponde perfettamente a esigenze quali compatibilità ambientale ed efficienza.

Al momento, come avrete capito, si tratta di un'anticipazione, ma il modello non tarderà ad arrivare sulle strade. Anche se l'avvio della produzione di serie è previsto per il 2022, qualche esemplare entrerà in esercizio nel quotidiano già il prossimo anno, per testarne le doti sul campo.

Queste le parole di Ralf Forcher (Direttore Marketing, Sales & Service Mercedes-Benz Special Trucks): "Il Mercedes-Benz eEconic si presta in modo ideale all'elettrificazione in virtù delle sue caratteristiche generali di impiego, che lo rendono idoneo tra l'altro alla raccolta rifiuti con costanti arresti e partenze e percorsi quotidiani pianificabili".

L'eEconic verrà offerto inizialmente nella configurazione 6x2/N NLA e, come già scritto, troverà prevalente impiego come truck elettrico a batteria nel settore dello smaltimento dei rifiuti in ambito urbano, particolarmente indicato in virtù dei tragitti relativamente brevi, non superiori a 100 km circa.