Renault Zoe a Napoli per la mobilità sostenibile a noleggio

Di Rosario Scelsi domenica 9 febbraio 2020

RRG Napoli ha consegnato 20 Renault Zoe ad Easy Servizi, per offrire un altro apporto al tema della mobilità sostenibile.

Renault Retail Group Napoli (RRG), in partnership con RMS (Rent Mobility Solution), ha consegnato una flotta di 20 Renault Zoe alla società Easy Servizi, con la formula del noleggio a lungo termine. Per lo stock il committente ha puntato sulla versione Life R110 a ricarica rapida della nota auto elettrica francese.

La nuova Renault ZOE eleva le qualità prestazionali della full electric derivata dalla Clio ed associa la maggiore potenza ad una superiore autonomia. Così la guida green assume una nuova dimensione.

Nel corso degli anni la Renault ZOE, prodotta a partire dal 2013, si è imposta come city car elettrica di riferimento in Europa. Oggi la vettura francese si presenta più smagliante che mai, avendo raggiunto nuovi traguardi in termini di versatilità, qualità e tecnologia.

Nella più recente interpretazione offre prestazioni valorizzanti fin dai primi livelli di allestimento, pur rimanendo accessibile, incarnando la voglia di andare oltre nel mondo della mobilità sostenibile.

Performante e facile da vivere, la nuova Renault ZOE si concede allo sguardo con un design deciso, che le conferisce più carattere. Sul piano tecnico regala, al tempo stesso, più autonomia (con una batteria da 52 kWh che aumenta il raggio d'azione fino a 395 chilometri in ciclo WLTP) e maggiori soluzioni di ricarica, grazie all'introduzione della ricarica in corrente continua (DC), che completa la gamma delle soluzioni già disponibili, con un'opzione più veloce.

Il cambio e­Shifter, con modalità di guida B Mode, semplifica la circolazione in città, accentuando il confort di guida di nuova Renault Zoe con decelerazioni più decise in caso di rallentamenti e un minore utilizzo del pedale del freno, a tutto vantaggio dell'autonomia.

Cresce anche il piacere di guida, grazie ad un gruppo motopropulsore più performante, con una potenza di 100 kW. La maggiore dotazione energetica si abbina a tanti equipaggiamenti innovativi e servizi connessi, ormai sempre più di moda, ma a noi piace concentrarci sull'apporto dell'auto al tema della mobilità sostenibile.

Le vendite della Renault ZOE registrano un incremento continuo dal momento del lancio, avvenuto il 27 settembre 2012 al Salone dell'Auto di Parigi. In termini cumulativi, questa creatura è il veicolo elettrico più diffuso sulle strade europee.