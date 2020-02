Mercedes-AMG Project One: l'ibrida conquista Mark Wahlberg

Di Rosario Scelsi martedì 11 febbraio 2020

Le hypercar hanno un fascino estremo, al quale non resistono neppure le celebrità. Mark Wahlberg è il primo divo di Hollywood immortalato sulla Mercedes-AMG Project One.

La Mercedes-AMG Project One è una hypercar ibrida dalle prestazioni stratosferiche, pronta a fare la gioia dei fortunati acquirenti. Tra questi potrebbe esserci l'attore e produttore statunitense Mark Wahlberg, protagonista di un video sull'auto pubblicato su YouTube.

Nel filmato si vede il divo americano, che ha recitato al fianco di mostri sacri come George Clooney e Charlize Theron, mentre scopre da vicino il modello. L'impressione è che un esemplare della specie sia destinato a finire nel suo garage, dove non sono mancati veicoli esclusivi, ma potremmo sbagliarci: solo il tempo potrà confermare la cosa. Penso che una vettura ibrida così particolare abbia richiamato l'attenzione di qualche Vip, magari desideroso di entrare in possesso di uno dei 275 esemplari previsti.

Al momento sono ancora in corso i collaudi per lo sviluppo minuzioso dell'auto, prima del debutto nel mondo reale. Diverse le sessioni in pista, come è giusto che sia per un'opera così prestazionale, le cui consegne inizieranno nel 2021. Al modello toccherà il compito di portare in strada il motore della "stella" usato nel Circus, per capitalizzare la scia vincente nel motorsport, sia fra i conduttori che fra i costruttori.

Le performance della Mercedes-AMG Project One sono entrate nel cuore del pilota di F1 Lewis Hamilton, ma il suo potrebbe sembrare un giudizio di parte, essendo un portacolori della stella: "L'auto è veloce come un proiettile, ha un ritmo incredibile. Il sound è simile a quello dei bolidi da gara". Credo che la realtà non sia diversa dalla sua narrazione.

I lineamenti di quest'auto ibrida ad altissime prestazioni, il cui prezzo dovrebbe toccare quota 2.7 milioni di euro, sono sinuosi ed aggressivi, per sigillare con un look da prototipo il quadro dinamico di natura estrema. La Mercedes-AMG Project One sta superando le sfide tecniche imposte da un progetto così spinto, anche sul fronte del rispetto delle rigide norme sulle emissioni.

Questa hypercar godrà della spinta di oltre 1.000 cavalli, sviluppati dal motore V6 turbocompresso di 1.5 litri delle Mercedes di F1 coniugato a quattro propulsori elettrici alimentati da batterie agli ioni di litio. Con un simile bagaglio energetico i numeri dell'accelerazione saranno impressionati: basti dire che nel passaggio da 0 a 200 km/h la Mercedes-AMG Project One dovrebbe impiegare meno di 6 secondi. Mark Wahlberg, in caso di acquisto, avrà di che divertirsi, contando anche su una grande stabilità e su un'ottima agilità.

Fonte | duPont Registry