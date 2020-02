Moda sostenibile: Etici punta sui tessuti naturali

Di Rosario Scelsi lunedì 24 febbraio 2020

Sostenibilità & inclusività, il prêt à porter in formato etico. Una scelta orientata alla salvaguardia dell'ambiente, che segna la linea filosofica del marchio Etici.

Anche la moda punta sulla sostenibilità ambientale, in alcuni casi in modo deciso. Il marchio Etici si sta muovendo con determinazione lungo questo sentiero: una filosofia strategica connaturata al nome che porta. L'altra parola chiave, allineata allo spirito del brand, è "inclusività".

Il risultato è una linea di prêt à porter che mostra una coscienza green di alto livello, oggi più che mai attuale, visto lo stato di sofferenza vissuto dal nostro martoriato pianeta.

Etici è un marchio Made in Italy dallo spirito giovane, che affonda le sue radici nel know-how produttivo di un'azienda che da 25 anni opera nel distretto di Carpi e che punta a consolidare processi produttivi tesi a generare valore.

L'obiettivo è quello di utilizzare tessuti al 100% naturali, per una moda in grande armonia con il sistema ambientale. Diversi marchi dell'universo fashion si sono mossi o si stanno muovendo nella stessa direzione, perché è un dovere morale verso la nostra casa comune e verso le nuove generazioni, cui non possiamo lasciare in eredità una Terra malata in modo irreversibile.

Già con la collezione autunno-inverno 2020/2021 Etici ha saputo ridurre la percentuale di fibre sintetiche presente nei tessuti dei suoi capi d'abbigliamento. A partire dalla prossima collezione estiva arriverà ad annullarla completamente.

L'altro target aziendale è l'inclusività, già presente nel DNA del marchio e che si appresta ad essere consolidata nell'offerta in catalogo. Come? Con una fascia prezzo che copre target trasversali e con uno studio delle modellistiche e delle taglie che consente di soddisfare tante esigenze diverse, dalle consumatrici asiatiche a quelle nord europee, fino alle vestibilità morbide che raggiungono, con alcune proposte, la clientela curvy e persino premaman, senza tuttavia sottolinearne la peculiarità.

Etici è un brand che si colloca nel sistema moda agli antipodi del fast fashion, garantendo ugualmente tempistiche puntuali e rigorose: solo 5 mesi dal concepimento alla presentazione del campionario. Con il valore aggiunto di una crescente sostenibilità ambientale, che può fare la differenza.