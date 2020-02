E-bike Peugeot Cycles ELC01: vintage e moderna

Di Rosario Scelsi giovedì 27 febbraio 2020

Un bicicletta a pedalata assistita della gamma eLEGEND, con uno stile retrò, per elettrificare la marcia a due ruote senza perdere di vista il passato. Scopri la Peugeot Cycles ELC01.

L'e-bike Peugeot Cycles ELC01 è una city bike della gamma eLEGEND, che comprende biciclette di fascia alta progettate per la città. Il suo look, in linea con la gamma di appartenenza, è decisamente vintage, ma solo lo stile guarda al passato, perché la tecnologia è perfettamente al passo coi tempi. Questo modello è una sintesi fra storia e modernità.

Non ci sono dubbi sul fatto che la sua destinazione sia prevalentemente urbana. Anche i dettagli tradiscono questa mission: la confortevole sella a molla, il portapacchi in alluminio Racktime e i parafanghi sono testimonianze del suo spirito, che mostrano in pubblico.

Il telaio in alluminio a collo di cigno consente di salire e scendere rapidamente, aumentando la praticità, sempre importante in ambito cittadino. L'e-bike Peugeot Cycles ELC01 è stata pensata per passeggiare elegantemente e con adeguato comfort. Questa bicicletta a pedalata assistita è disponibile nelle versioni da 26 e 24 pollici.

A contrastarne le dinamiche provvedono dei freni a disco idraulici, che promettono di essere affidabili ed efficienti. Il peso dell'e-bike in esame tocca quota 22,70 chilogrammi. Nella sua trama strutturale è collocata la batteria E-Going SR11 36V-11AH, 400 WH. L'autonomia varia da 30 a 70 chilometri: quanto basta per muoversi in centro senza patemi d'animo.

Fonte | Peugeot Cycles