Veicoli elettrici: Nissan e-NV200 elettrizza gli imprenditori

Di Rosario Scelsi lunedì 2 marzo 2020

Nissan, con il van full electric e-NV200, punta a soddisfare le esigenze green degli imprenditori di nuova generazione, che mostrano grande sensibilità verso il tema ambientale.

L'impatto dei trasporti commerciali sull'inquinamento da mobilità su gomma è significativo. Nissan e-NV200 è un veicolo totalmente elettrico della casa giapponese che sta segnando risultati di rilievo sul fronte dell'impegno per un futuro più sostenibile.

Diversi imprenditori hanno scelto questo van a zero emissioni per le loro flotte, riducendo l'impatto ambientale del movimento merci e delle attività legate alla logistica commerciale. Le ragioni di tale scelta sono varie, ma hanno un comune filo conduttore.

Ci pensa Michelle des Bouillons, giovane imprenditrice nel settore delle tavole da surf, ad illustrarlo: "Optare per una mobilità 100% elettrica era una scelta inevitabile: il surf mi permette di entrare in contatto con la natura molto più di altri sport, facendomi capire quanto è importante proteggere il nostro mondo. I veicoli 100% elettrici di Nissan garantiscono un'esperienza di guida completamente naturale. Sono silenziosi, sicuri ed efficienti, e la soddisfazione più grande è non generare emissioni mentre viaggio per le mie attività sportive e professionali".

Nissan non vede l'ora di collaborare con altre persone come Michelle: "Ci sono tantissimi giovani imprenditori che vogliono fare la differenza e che chiedono a gran voce soluzioni di mobilità sostenibili" dice Dmitry Busurkin, Regional Sales Director di Nissan Automotive Europe.

Ricordiamo che Nissan e-NV200 sta ottenendo risultati importanti nei bacini di sbocco europei, risultando un'opzione molto apprezzata in nazioni come l'Italia, il Regno Unito, la Norvegia e i Paesi Bassi.

Il veicolo elettrico in esame dispone nell'ultimo step di una batteria da 40 kWh, che regala il 60% di autonomia in più rispetto alla precedente versione, garantendo la stessa capacità di carico, pari a 4.2 metri cubi di volume o a un peso combinato di 705 kg nella variante van.

La percorrenza può raggiungere quota 200 km nel ciclo combinato e fino a 301 km nel ciclo urbano secondo il protocollo di omologazione WLTP. Il Nissan e-NV200 è un'opzione pratica ed efficiente, che riprende le migliori funzionalità del van NV200 e la tecnologia 100% elettrica di Nissan LEAF.

Diverse soluzioni sono praticabili per la ricarica: oltre a quella domestica con presa standard, i clienti possono usare una wall box con il carica batterie di bordo da 7 kW o infine utilizzare le colonnine di ricarica rapida per passare dal 20% all'80% della carica in soli 40-60 minuti.