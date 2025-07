Da Lidl c’è un nuovo elettrodomestico tuttofare, che spodesta altri ottimi macchinari. Ma va a ruba, fai in fretta

Ogni volta che ci si reca da Lidl, si scoprono tante novità, soprattutto nel campo degli elettrodomestici innovativi e utili in casa, a prezzi contenuti. Oggigiorno, gli elettrodomestici sono alleati a cui è impossibile rinunciare, perché ci aiutano a risparmiare notevolmente tempo e ad avere spazio per dedicarsi ad altre attività.

Sappiamo bene che la giornata è di 24 ore e anche se vorremmo concentrare tutto in questo lasso di tempo, non è umanamente possibile. Dobbiamo dedicare anche ore a un sonno ristoratore, in modo da essere carichi per il giorno successivo.

Per cui, nelle ore in cui siamo svegli, ci si dovrà organizzare al meglio per sfruttare il tempo per i vari impegni. In tutto questo, bisognerà trovare spazio per cucinare e da Lidl arriva un tuttofare che consentirà di spodestare almeno tre elettrodomestici. Scopriamo di cosa si tratta e come può semplificarci la vita.

Lidl, il tuttofare che ti cambia la vita e ti aiuta ad avere più tempo a disposizione

Non sempre, come detto, si ha tempo per stare ore a cucinare e da Lidl c’è un elettrodomestico che lo dimezza in modo molto significativo.

Stiamo parlando del tritacarne elettrico 3 in 1 Silvercrest, che consente di preparare piatti davvero squisiti, con un solo macchinario. Questo strumento, infatti, ha tre funzioni in uno ed è super versatile. Basti pensare al fatto che è in grado di produrre delle ottime salsicce, biscotti in varie forme, passata di pomodoro, e polpette.

Il tritacarne in questione è dotato di tre dischi forati per una macinazione differente, accessori per salsicce, passapomodoro e per creare forme diverse per i tuoi biscotti. Ha anche ciotola e pressino. In sostanza, uno strumento completo per varie creazioni.

Immaginate di essere in cucina e di preparare un gustoso ragù a fuoco lento con carne macinata, spezie, e il profumo che si diffonde per tutta la casa. Con il tritacarne/passapomodoro, potrete fare tutto in pochi minuti.

Tra i vantaggi nell’acquistare un prodotto del genere, c’è anche il fatto che non è ingombrante, ma occupa uno spazio di piccole dimensioni. Il costo è davvero minimo, 39.99 euro. Grazie a questo strumento, si potrà mangiare sano e non perdere tempo. È facile da utilizzare e anche da pulire. Un vero gioiello che sta andando a ruba, per cui meglio muoversi in fretta.