Veicoli elettrici: Citroën Ami svelata a La Defense Arena di Parigi

Di Rosario Scelsi martedì 10 marzo 2020

Sprizza simpatia da tutti i pori la nuova Citroën Ami, creatura con motore elettrico destinata alla missione urbana. A Parigi il suo vernissage.

Citroën Ami, veicolo 100% elettrico del "double chevron", è stato presentato nelle scorse ore a La Defense Arena di Parigi. Nello stadio a cupola multiuso del sobborgo di Nanterre, questo innovativo mezzo si è offerto ai presenti con tutta la sua carica di simpatia.

Ami si propone come una nuova soluzione di mobilità urbana, facile, ecologica e accessibile a tutti. Del modello ci siamo già abbondantemente occupati, quindi rimandiamo al precedente post per gli approfondimenti. Qui vogliamo proporvi un video della creatura transalpina che, a dispetto delle dimensioni ultracompatte, offre ampi spazi all'interno, consentendo a due persone di spostarsi comodamente in un ambiente confortevole, inondato di luce grazie anche al tetto panoramico di serie.

Arnault Belloni (Citroën Global Marketing & Communications) parla così dell'innovativo veicolo: "Ami-100% electric è una rivoluzione. È una nuova soluzione elettrica, urbana. Per tutti. Nel 2050 il 66% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Così, in quanto 'mobility provider' dovevamo inventare qualcosa di nuovo".

Sulla stessa lunghezza d'onda le frasi pronunciate da Vincent Cobée (Citroën Brand CEO): "Ami è la risposta ad un'esigenza della società, ovvero una mobilità urbana individuale ed ecologica. È una soluzione di trasporto molto compatta che si può usare a partire dai 14 anni, zero emissioni, niente patente. Estremamente accessibile e molto piacevole da guidare".