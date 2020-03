Auto ibride plug-in: sulle Peugeot un LED blu segnalatore

Di Rosario Scelsi mercoledì 18 marzo 2020

Una luce blu per viaggiare in elettrico, annunciandolo agli altri. Un dispositivo a LED sul retrovisore delle auto ibride del marchio del "leone"

Sulle Peugeot 3008 e 508 Hybrid, la casa francese ha installato uno specchietto retrovisore centrale di tipo frameless, che attraverso un LED blu segnala all'esterno il funzionamento in modalità totalmente elettrica di queste auto ibride plug-in. Un modo per comunicare agli altri l'esercizio del moto a zero impatto ambientale.

Il diodo a emissione di luce può essere utile anche per fornire immediatamente alle forze dell'ordine una comunicazione visiva sul tipo di alimentazione in uso, ma questo aspetto in Italia potrebbe non essere preso troppo in considerazione, per la "furbizia" di tanti.

Ricordiamo che la gamma di auto ibride plug-in hybrid di Peugeot è oggi rappresentata in listino da quattro modelli: SUV 3008 Hybrid e Hybrid4, 508 HYbrid fastback e SW. Sono vetture ricaricabili con batteria di dimensioni maggiori rispetto alle Mild Hybrid e Full Hybrid, in grado di percorrere diverse decine di km in modalità 100% elettrica, cosa preclusa alle altre ibride. A titolo di esempio, diciamo che la 3008 Hybrid4, appellandosi al solo cuore elettrico, è in grado di spostarsi fino a 59 km non emettendo un solo grammo di CO2.