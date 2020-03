E-Bike Bottecchia BE16 Man 28": per la mobilità urbana

Di Rosario Scelsi venerdì 20 marzo 2020

Muoversi in città con stile e in modo ecologico, godendo di un supporto nella pedalata, è possibile con la BE16 di Bottecchia, una e-city bike

L'e-bike Bottecchia BE16 Man 28" è una bicicletta urbana a pedalata assistita che asseconda al meglio i bisogni urbani, nel segno della mobilità sostenibile. Il modello si offre allo sguardo con un look semplice ma elegante, privo di inutili stravaganze stilistiche.

Il terreno d'elezione per questa e-city bike sono le strade cittadine, anche se la due ruote in esame si presta a missioni diverse nel caso in cui fosse necessario.

La batteria Sanyo LI-ION 36V 10Ah è integrata nel telaio, per migliorare la presa estetica, e garantisce un'autonomia che spazia dai 40 ai 60 chilometri: quanto basta per assolvere bene i compiti quotidiani. Ad assicurare la spinta provvede un motore disposto sulla ruota posteriore (36V 250W).

I freni sono a disco meccanico all'anteriore e v-brake al posteriore. L'e-bike Bottecchia BE16 Man 28" dispone di forcella Zoom CH141 Alu Disk e di cambio Shimano TX55-7s. Il suo peso tocca quota 24,5 chilogrammi. Questa bicicletta a pedala assistita è proposta nel colore c10 nero opaco, che ne valorizza il taglio espressivo.