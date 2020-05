Segway Ninebot Air T15: il monopattino elettrico compatto

Di marcogrigis venerdì 15 maggio 2020

Avviati i preordini per il nuovo Segway Ninebot Air T15, il monopattino elettrico compatto e pieghevole.

Annunciati i preordini per il nuovo Segway Ninebot Air T15, il monopattino elettrico compatto. Erede del popolare M365, questo strumento vede un design completamente riprogettato ed è stato pensato per garantire il massimo della versatilità nei contesti urbani. Leggero e pieghevole, è la soluzione perfetta per chi approfitta quotidianamente di diverse tipologie di trasporto: quando non in uso, può essere trasportato in modo facile nel baule dell'auto oppure in comode borse.

Il design del nuovo Ninebot Air T15 è a dir poco futuristico, tanto da non assomigliare ad altri monopattini elettrici disponibili sul mercato. La pedana è minimale e molto comoda, capace di garantire una buona area d'appoggio, mentre il manubrio è stato completamente ripensato. Quest'ultimo incorpora un display orizzontale con tutte le informazioni di utilizzo, mentre sulla superficie frontale è presente una utile striscia LED. Una luce di posizione che potrà essere impiegata per segnalare la presenza del monopattino agli altri mezzi presenti sulla strada, ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione.

La scocca è realizzata al 90% in lega di magnesio e vede un peso finale di soltanto 10.5 chilogrammi. Le ruote prevedono invece un rivestimento interno schiumoso, per adattarsi a qualsiasi tipologia di terreno e garantire un trasporto primo di contraccolpi.

Anche la modalità di funzionamento è interessante, poiché include una sorta di cruise control. L'utente avvia il monopattino spingendosi con il piede e il dispositivo rileva la velocità raggiunta, impostandola come predefinita per il resto del viaggio. Per aumentare la velocità è sufficiente modificare la spinta durante la corsa.

Il dispositivo Segway monta un motore da 300W che può raggiungere una velocità massima di 20 chilometri orari, per un'autonomia di circa 15 chilometri. I preordini internazionali sono attesi per il 19 maggio, con una campagna su Kickstarter di circa 2.999 Yuan, poco meno di 400 euro.

Fonte: Electrek