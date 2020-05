Auto elettriche: da Macron 8 miliardi di aiuto al settore

Macron punta sulla mobilità elettrica e annuncia misure economiche importanti per sostenere i produttori francesi: 8 miliardi di euro.

Macron punta sulle auto elettriche per la crescita economica della Francia. Si potrebbe così riassumere l'ultima iniziativa del governo d'Oltralpe per incentivare la mobilità sostenibile: ben 8 miliardi di euro, per salvare l'industria automobilistica locale dalla crisi da coronavirus. E il Presidente pensa in grande, poiché l'obiettivo è quello di rendere la Francia il primo produttore di vetture elettriche del Vecchio Continente.

Già a partire da questa settimana i consumatori potranno approfittare di incentivi fino a 12.000 euro, naturalmente per acquistare un'auto elettrica. Un "piano storico”, così come lo stesso Macron l'ha definito, per affrontare una "crisi senza precedenti”:

La nostra nazione non sarebbe la stessa senza i suoi grandi marchi, come Renault, Peugeot e Citroen.

Il piano da 8 miliardi prevede la consegna di 5 miliardi direttamente ai produttori, per aiutarli a uscire dall'attuale crisi. I restanti saranno investiti in eco-incentivi per convincere i consumatori a rottamare le loro vecchie e inquinanti auto, preferendo modelli a basse emissioni. L'obiettivo è quello di produrre ben 1 milione di auto elettriche all'interno del territorio francese, entro il 2025.

L'iniziativa francese è di certo una delle più ambiziose lanciate in Europa nell'ultimo periodo, anche se altre nazioni hanno deciso di approfittare del lockdown da coronavirus per implementare maggiormente la mobilità elettrica. Germania e Regno Unito hanno stanziato moltissimi fondi per convincere i consumatori a passare all'elettrico, così anche in Italia. Oltre al rinnovo degli eco-incentivi per l'acquisto di una vettura a basse emissioni, il Governo Conte ha di recente approvato il cosiddetto "Bonus monopattino”, per il trasporto alternativo. Nei comuni con più di 50.000 abitanti si potrà ricevere fino a 500 euro di rimborso per la scelta di una bicicletta o di un monopattino elettrico, ma anche segway e altri prodotti analoghi.

