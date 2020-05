Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic: ecco l'ibrido attento all'ambiente

Di marcogrigis giovedì 28 maggio 2020

Arrivano le nuove Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, le vetture attente all'ambiente disponibili nelle edizioni Silver, Gold e Hybrid Maryne.

Arriva la nuova Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, l'ibrido attento all'ambiente. Dopo 35 anni dal lancio della prima Ypsilon, una vettura diventata letteralmente iconica, il marchio celebra i 3 milioni di unità vendute con una soluzione sempre più sostenibile. Una declinazione ibrida della Fashion City Car, i cui punti di forza sono la sostenibilità, l'efficienza e l'accessibilità.

Disponibile nelle versioni Silver e Gold, la nuova Ypsilon Hybrid EcoChic può essere scelta anche nella sua serie speciale Hybrid Maryne. Ispirata al colore del mare e dalle finiture estetiche ricercate, rispetto alle altre versioni include dei vetri privacy, i comandi di cruise control, nonché i sensori di pioggia e crepuscolare. Il tutto reso ancora più prezioso da finiture Dark Grey, ruote da 15 pollici con coprimozzo e ghiera esterna nero lucido. La serie Hybrid Maryne enfatizza la sua vocazione ambientale anche con il ricorso al SEAQUAL YARN. Questo tessuto è ricavato dalla plastica raccolta nel Mediterraneo con l'aiuto dei pescatori, trasformata poi in un filato in poliestere utile per la tessitura. Viene quindi mescolato ad altre fibre ecologiche e naturali, completandone così il processo di recupero.

Interessante è anche l'allestimento Gold, con dettagli raffinati e pratici come il volante e la cuffia del cambio in pelle, specchietti elettrici, sensori di parcheggio posteriori, scarico cromato, fendinebbia integrati, infotainment Uconnect da 5 pollici, radio digitale e molto altro ancora. Tutto completato dagli interni in tessuto Jacquard. Non mancano le possibilità di personalizzazione con il Pack Gold Plus, con interni in Alcantara, climatizzatore automatico e altri dettagli preziosi, così come il Pack Style per un tocco fashion con vetri privacy posteriori e cerchi in lega nero-diamantati. Il Pack Comfort introduce invece il quinto posto posteriore, il sedile posteriore frazionato 40/60, regolazione lombare del sedile di guida e molto altro ancora.

Le vetture si caratterizzano per una motorizzazione Mild Hybrid a benzina, che abbina il nuovo motore da un litro a 3 cilindri Firefly, per 70 CV di potenza, a un motore elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt e batterie al litio. Questa configurazione permette di abbattere le emissioni di CO2 anche del 24%, mantenendo le stesse prestazioni delle Ypsilon solo benzina, e grande confort di marcia. Il sistema BSG migliora la gestione del motore termico con riavvii silenziosi, senza vibrazioni proprio nella fase di arresto e di riavvio del motore. La trasmissione è invece a 6 marce.

La nuova Ypsilon sono inoltre omologate e conformi alla normativa Euro 6D Final, quindi può accedere e circolare nei centri urbani a traffico limitato, approfittare della riduzione dei costi di parcheggio e godere di agevolazioni fiscali, a seconda delle normative locali.

Per spingere la ripresa dopo la pandemia e rispondere alle esigenze dei consumatori, FCA Bank e Lancia offrono dal 30 giugno, presso tutte le concessionarie, un interessante finanziamento. Zero anticipo, zero rate fino al 2021 e costo da 4 euro al giorno. Prime 18 rate da 115 euro e poi 72 rate da 185 euro. In alternativa si può scegliere il noleggio su misura Leasys 4ME. Ad esempio, si potrà guidare la nuova Ypsilon a 229 euro al mese per 36 mesi o 30.000 chilometri, aggiungendo pacchetti di guida "senza pensieri" come la manutenzione ordinaria e straordinaria, le polizze furto, incendio e riparazione danni e molto altro ancora.