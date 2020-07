Camion dei pompieri elettrico: ci pensa Volvo Trucks

Di marcogrigis venerdì 10 luglio 2020

Arriva anche il camion dei pompieri elettrico, una proposta elaborata da Volvo Trucks e da Rosenbauer: ecco le caratteristiche.

Anche il camion dei pompieri diventerà elettrico. È il questo il progetto di Volvo Trucks, la divisione del noto gruppo dedicato ai veicoli da trasporto e da lavoro. Così come specifica Green Car Reports, la società ha infatti elaborato un traino elettrico che potrà essere utilizzato per le camionette dei pompieri. Un progetto che presto diventerà realtà, con la fornitura di mezzi a Berlino, Amsterdam e Dubai.

Il camion è stato costruito in collaborazione con il produttore austriaco Rosenbauer, esperto nella fornitura di equipaggiamento proprio per veicoli dei vigili del fuoco. Il camion include un motore elettrico per singolo asse e una capacità di batteria tale da garantire "uno spostamento alimentato a energia elettrica con ampio spazio per le operazioni sul sito di soccorso”. Poiché in fatto di sicurezza e di tempestività la prudenza non è mai troppa, il veicolo include anche un serbatoio diesel di backup, in caso l'autonomia elettrica residua del mezzo non fosse sufficiente.

Sempre Green Car Report spiega come questo camion e del suo traino, ribattezzato Revolutionary Technology (RT), si basa sul concetto del 2016 di Rosenbauer di un un veicolo analogo, il Concept Fire Truck. Il primo esemplare del nuovo camion è stato consegnato in dotazione al Los Angeles Fire Department.

L'universo della mobilità elettrica diventa quindi sempre più interessante non solo sul fronte delle auto e degli spostamenti consumer, ma anche per i veicoli da lavoro. Non a caso, al Consumer Electronics Show del 2020, il gruppo Tropos Motors ha presentato proprio un piccolo camion dei vigili del fuoco, sempre elettrico e dedicato agli interventi in ambito cittadino.

Fonte: Green Car Reports