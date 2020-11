Tesla: presto una berlina elettrica per l'Europa?

Di marcogrigis mercoledì 25 novembre 2020

Tesla potrebbe lanciare una berlina elettrica per l'Europa, dalle dimensioni più contenute: è quanto sembra suggerire Elon Musk.

Tesla potrebbe presto lanciare una nuova berlina elettrica, dedicata al mercato europeo. È quanto sembra suggerire Elon Musk che, nel corso di una recente conferenza virtuale, ha lasciato intendere la possibilità di interventi speciali per il Vecchio Continente.

La mobilità sostenibile sta conquistando sempre più guidatori in Europa, tanto che nel corso di questo 2020 la vendita di vetture elettriche è cresciuta a ritmi mai visti. E i consumatori hanno voluto premiare proprio le auto europee, con la ID.3 di Volkswagen tra i modelli più ambiti in tutto il Continente. Un mercato così vivace come quello europeo può quindi rappresentare un obiettivo importante per Tesla, scegliendo però il giusto design.

Nel corso di un intervento virtuale dedicato alle batterie per auto, e trasmesso in Germania, Musk ha suggerito importanti novità per il mercato del Vecchio Continente:

Potrebbe aver senso farlo in Europa. Intendo, un'auto compatta, forse una berlina o qualcosa di simile. Negli Stati Uniti le auto tendono a essere molto grandi, per ragioni di gusto personale degli utenti. In Europa, invece, si preferiscono le auto più piccole.

Effettivamente, lo stesso Musk ha sottolineato come trovare parcheggio con auto di grandi dimensioni - come la Model X, lunga 5 metri - non sia agevole in Europa:

Stavo guidando una Model X a Berlino e ho avuto qualche problema nel trovare un parcheggio sufficientemente grande.

Non è dato sapere quando la nuova auto di Musk sbarcherà nei concessionari europei. Nel Continente la concorrenza è già molto accesa, data la presenza di numerosi produttori locali, e i listini sono decisamente più variegati rispetto a quelli statunitensi. Sarà quindi una sfida non da poco per Tesla, proprio per l'ampia possibilità di scelta di cui possono godere i guidatori locali.

Nel frattempo, la società ha confermato di voler rendere globale la disponibilità del Cybertruck entro i prossimi due anni.

Fonte: CNBC