Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sul gatto Ashera, considerato anche il più costoso al mondo.

Il gatto Ashera è famoso per essere il gatto più costoso del mondo. Un singolo esemplare, infatti, ha un costo di circa 17.000 Euro. Prezzo che varia in base alle caratteristiche specifiche come l’essere anallergico (particolare che si può richiedere) o la consegna che può avvenire per via aerea. Noto anche come gatto giaguaro, questo felino è nato da un’idea della californiana Lifestyle Pet che lo pubblicizza da sempre c ome “il felino più raro del mondo”.

Termine che ovviamente, più ad una vera e propria rarità (cosa non possibile viste le origini) indica più che altro l’esclusività e il costo).

Per maggior chiarezza, quindi, non si tratta di una specie in via di estinzione, ma di un animale geneticamente modificato.

Cosa c’è da sapere su questa particolarissima razza

Si può dire che questa particolare razza sia nata dalla mente del britannico Simon Brodie, fondatore della già citata Lifestyle Pets. Società nata con l’intento di “progettare” animali da vendere su ordinazione ad un pubblico ricco e con tanta voglia di spendere. Un’attività divenuta redditizia e tutto a scapito di una morale che sembra mancare.

Nessuno ovviamente si interessa dei diritti degli animali, compresi quelli del gatto giaguaro che, sempre secondo l’azienda può andare al guinzaglio e sta bene anche se si trova in pubblico.

Gatto Ashera

Le sue dimensioni sono più grandi del normale ed il peso può arrivare ai 15 kg, cosa che gli rende sicuramente difficile socializzare con gli altri gatti. Motivo per cui se non si acquistano più esemplari, il povero animale è condannato ad un’esistenza solitaria.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che questa razza sembra non sia in grado di riprodursi.

Andando alla sua presenza in Italia, non è chiaro se questa sia effettivamente consentita.

Come riportato dal Corriere infatti, l’incrocio tra felini pericolosi ne vieta la detensione in casa. Acquistarne uno, quindi, può risultare fuori legge oltre che difficile per via del mantenimento che serve a questo gatto.

Per il suo benessere sono infatti raccomandate cucce climatizzate, ditalini per gli artigli e lettiere fatte su misura. Il gatto dovrebbe poi aver modo di vivere in giardino o all’aperto e questo significa dover innalzare delle barricate per evitare che fugga facendosi del male. Non si tratta, infatti, di un felino “pensato” per vivere all’aperto.

Detto ciò, questo gatto, come ogni animale domestico, ha bisogno di attenzioni e affetto e necessita di avere qualcuno con cui giocare. Ama la vita casalinga e ha bisogno di mangiare seguendo sempre una dieta. Dieta che risulta costosa poiché data la sua stazza oltre nutrirsi con cibi buoni dovrà averne anche di qualità.

Insomma, chi stava pensando di acquistarne uno, forse dovrebbe provare a valutare l’idea di adottare un gatto dai tanti gattili sparsi per le città. Animali ugualmente in grado di offrire affetto e compagnia, e tutto senza soffrire e con un buon risparmio economico. Tutti incentivi che invoglieranno sicuramente chi ama i gatti e gli animali e ha voglia di prenderne uno con sè.