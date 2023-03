Scopriamo come pulire casa in modo sostenibile e tutto grazie a dei prodotti naturali ed ecologici.

Vivere in modo eco sostenibile è più che mai importante. E farlo è spesso molto più semplice di quanto si immagini. Basta pensare a come sia possibile fare la spesa in modo sostenibile e a come si possa cambiare tutto anche cambiando modo di usare l’acqua.

Tutto ciò si riflette ovviamente anche sulle pulizie di casa che possono essere rese più ecologiche grazie all’utilizzo di prodotti naturali e privi di sostanze tossiche per l’ambiente e non solo. Una scelta che fa bene a tutti e che, tra le altre cose, aiuta anche a fare economia.

Come pulire casa in modo ecologico

Per pulire casa in modo ecologico basta davvero poco. Ci sono infatti degli ingredienti del tutto naturali e che è possibile usare senza troppi sforzi.

Tra i tanti esempi possibili ci sono il bicarbonato di sodio, il succo di limone, l’aceto bianco ed ingredienti simili. Tutti utili per pulire stoviglie e superfici di casa, igienizzandole al contempo.

pulizie eco sostenibili

Per chi proprio non può fare a meno dei prodotti spray nei flaconi, è ovviamente possibile realizzarne di semplici (e sempre naturali) basta ad esempio usare del sapone liquido (meglio se di Marsiglia) con succo di limone, bicarbonato e acqua, per ottenere un detergente naturale ma al contempo in grado di pulire alla grande quasi ogni superficie.

Prodotto che si potrà utilizzare in piena tranquillità e con la certezza di non danneggiare la salute di nessuno. Anche per le finestre si può realizzare qualcosa ad hoc come ad esempio uno spray a base di aceto bianco, succo di limone ed acqua.

Il flacone spray si potrà tenere per qualche tempo, consentendo di pulire con la stessa praticità di sempre. E tutto risparmiando sia tempo che denaro.

I benefici delle pulizie di casa sostenibili

Poter pulire casa in modo sostenibile consente di vivere meglio l’ambiente in presenza di cani o bambini e di avere sempre la certezza di poter godere di un ambiente più salubre.

A tutto ciò si aggiunge anche la consapevolezza di fare del bene anche all’ambiente e di farlo risparmiando denaro da spendere in ciò che si ama di più.

Insomma, i motivi per provarci sono tanti e rendono le pulizie eco sostenibili assolutamente da provare.