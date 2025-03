Addio autovelox, rivoluzione sulle autostrade: cosa cambia davvero

La transizione dagli autovelox ai Tutor 3.0: un grande cambiamento nella gestione della sicurezza stradale che solleva molti interrogativi.

Il recente decreto voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, segna un cambiamento epocale nella gestione della sicurezza stradale italiana: l’eliminazione degli autovelox dalle autostrade a partire da Aprile. Questo provvedimento solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza degli automobilisti e sulle reali motivazioni dietro questa decisione, mentre introduce una nuova generazione di dispositivi, i Tutor 3.0, per il controllo della velocità. Mentre gli autovelox sono stati spesso criticati per il loro utilizzo e posizionamento, i Tutor 3.0 promettono di offrire un monitoraggio più preciso e affidabile, allineando l’Italia a standard di sicurezza già presenti in altri paesi europei come la Germania. Questo passaggio rappresenta una sfida significativa: bilanciare la necessità di sicurezza con la trasparenza e l’equità nei confronti degli automobilisti.

Critiche e controversie sugli autovelox tradizionali

Gli autovelox, strumenti storicamente utilizzati per ridurre gli incidenti stradali, hanno sempre suscitato polemiche. Molti automobilisti vedono questi dispositivi più come fonti di guadagno per le autorità che come veri strumenti di sicurezza. Le critiche più comuni riguardano il loro posizionamento, spesso in tratti di strada poco segnalati o con limiti di velocità discutibili, e gli errori di taratura che hanno spesso portato all’annullamento delle multe, alimentando la sfiducia verso le autorità. Inoltre, è percepito che l’aspetto economico prevalga sulla sicurezza stradale reale.

Nuovi Tutor 3.0 – ecoblog.it

L’introduzione dei Tutor 3.0 come soluzione avanzata

In risposta alle critiche degli autovelox, il governo ha deciso di introdurre i Tutor 3.0. Questi sistemi innovativi calcolano la velocità media su intere tratte autostradali, monitorando i veicoli da un portale all’altro. Dotati di telecamere full-HD, radar avanzati e software sofisticati, i Tutor 3.0 promettono una misurazione più precisa e severa della velocità, rendendo difficile per gli automobilisti eludere i controlli accelerando brevemente. Questo sistema è già in uso in Germania, dove i ‘Blitzer’ controllano le autostrade con grande precisione.

L’implementazione dei Tutor 3.0 e le aspettative future

L’installazione dei Tutor 3.0 è iniziata il 7 marzo 2025 e coinvolgerà 26 nuove tratte autostradali, come stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 305 del 20/06/2024. Questo segna l’inizio di una nuova era per il monitoraggio della velocità sulle autostrade italiane, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di incidenti e migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada. La vera sfida sarà garantire un approccio equo e trasparente nell’uso di queste nuove tecnologie, evitando che il controllo della velocità diventi un sistema punitivo senza una reale giustificazione.