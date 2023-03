L’albero di Pasqua è una decorazione primaverile che si può realizzare anche da sé. Scopriamo come fare.

Negli ultimi anni, le persone che scelgono di acquistare o, ancor meglio, realizzare un albero di Pasqua sono sempre di più. Si tratta, infatti, di una decorazione in grado di portare l’aria di festa in casa, donando al contempo un’atmosfera primaverile.

Molto usato nel Nord Europa, l‘albero di Pasqua si può realizzare a partire da qualche ramo di pesco (ma va bene ciò che si ha a disposizione) a cui aggiungere delle decorazioni realizzate a mano o con chiari motivi primaverile. Scopriamo, quindi, alcune idee per dar vita a degli alberi di Pasqua in grado di abbellire casa.

Idee creative per dar vita ad un albero di Pasqua

Sebbene, in giro si vedano sempre più spesso degli alberi di Pasqua già pronti e anche se alcuni scelgono sempre più spesso di riadattare l’albero di Natale rendendolo in chiave primaverile, un albero di Pasqua si può realizzare a partire da poco. Per farlo basta prendere dei rami da piantare in un piccolo vaso e da arricchire con i giusti decori.

albero di pasqua fai da te

In genere, quelli più indicati sono piccoli oggetti a tema primaverile, uova decorate o accessori da realizzare a mano e da appendere. Il tutto passando per il riciclo, proprio come avvenuto a Natale. Se si hanno figli può essere molto simpatica l’idea di far creare loro le decorazioni più belle, in modo da renderli partecipi e da ravvivare la tradizione.

La storia dell’albero di Pasqua

Per chi fosse curioso sulle sue origini, l’albero di Pasqua è una tradizione antica che precede le celebrazioni della Pasqua che tutti conosciamo. Dopo essere stato sovrastato e sostituito dalle celebrazioni della festa cristiana, è tornato in auge intorno al 1965, ovvero quando in Germania, un uomo decise di addobbare il proprio albero di mele con delle uova di plastica colorate dai figli.

La tradizione si diffuse ben presto anche in altri paesi e, dopo tanti anni, è giunta anche da noi. In genere, questa decorazione viene realizzata a inizio Quaresima. Non essendoci ancora una vera e propria tradizione in merito, però, se ne può addobbare uno quando più si desidera. Ciò che conta è lo spirito con cui si sceglie di addobbarlo.