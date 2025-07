Borgo ligure poco distante dalle Cinque Terre, è una meta turistica economica dove si può mangiare con 20 euro, alloggiare a costi contenuti e godersi mare, cultura e natura senza rinunce.

Tra le località più accessibili della riviera ligure, Levanto si distingue come alternativa concreta per chi cerca una vacanza al mare senza spendere troppo. A meno di sei chilometri dalle celebri Cinque Terre, questo comune di poco più di 5.000 abitanti permette di godere di spiagge pulite, cucina locale e paesaggi mozzafiato a prezzi nettamente inferiori rispetto alle località turistiche più blasonate. In un’estate in cui molti italiani faticano a sostenere i costi delle ferie, tra rate, bollette e stipendi insufficienti, Levanto diventa un’opzione realistica per un soggiorno low-cost, senza rinunciare alla qualità dell’esperienza.

Un borgo tra mare e natura con prezzi alla portata

Levanto non rientra nel circuito ufficiale delle Cinque Terre, ma si trova proprio alle porte di quel tratto di costa protetto dall’Unesco. La vicinanza geografica permette ai visitatori di esplorare facilmente Monterosso, Vernazza o Corniglia con brevi spostamenti in treno o autobus, mentre si sceglie di soggiornare in un luogo meno affollato e più conveniente. Il borgo si affaccia su una baia incastonata tra le scogliere, con un lungomare ampio, spiagge accessibili e fondali adatti anche agli appassionati di surf.

I prezzi per pranzi e cene in trattorie tipiche restano tra i più bassi della zona: piatti di pesce locale o cucina tradizionale si trovano anche a 20 euro, con porzioni abbondanti e materie prime fresche. A Levanto è possibile assaggiare specialità della costa ligure senza sforare il budget, un vantaggio non da poco se si viaggia in famiglia o per più giorni.

Il borgo, oltre al mare, offre un centro storico medievale, ben conservato e visitabile a piedi, che regala scorci inaspettati tra vicoli, piazze e antiche chiese. La zona è servita anche da noleggi bici e collegamenti pubblici frequenti, perfetti per chi vuole muoversi senza auto.

Ciclabile, alloggi economici e una vacanza fuori dai circuiti di massa

Uno dei punti forti di Levanto è la Ciclabile MareMonti, percorso panoramico che collega il borgo a Framura, attraversando gallerie ferroviarie dismesse affacciate sul mare. La pista è adatta a tutti, anche ai più piccoli, e rappresenta un’occasione per scoprire un tratto di costa altrimenti poco frequentato.

Per quanto riguarda gli alloggi, Levanto garantisce tariffe molto più contenute rispetto ai comuni delle Cinque Terre, dove la notorietà internazionale ha fatto lievitare i prezzi. B&B, appartamenti e alberghi a conduzione familiare sono presenti in abbondanza, spesso con offerte stagionali vantaggiose.

Levanto non è un ripiego, ma una destinazione completa: mare pulito, natura protetta, servizi funzionali e cucina genuina, il tutto lontano dalla calca e dal turismo di massa. Chi cerca una vacanza vera, autentica e sostenibile, può trovare qui il compromesso perfetto tra relax, bellezza e risparmio.