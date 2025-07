Un rapporto segnala il tostapane come l’elettrodomestico più rischioso se lasciato acceso. Accumulo di briciole, surriscaldamento e materiali infiammabili aumentano il pericolo di incendio.

In ogni abitazione, gli elettrodomestici fanno parte della routine quotidiana, ma alcuni possono diventare un rischio serio per la sicurezza domestica. Tra i pericoli più sottovalutati c’è quello legato agli incendi, spesso causati da dispositivi lasciati collegati alla presa anche dopo l’uso. Un’analisi condotta da Flashy House mette in evidenza un elettrodomestico in particolare che, secondo gli esperti, non dovrebbe mai restare acceso o attaccato alla corrente: il tostapane. Presente in milioni di cucine, questo strumento compatto e apparentemente innocuo è invece tra le principali fonti di innesco in caso di distrazioni o utilizzo scorretto.

Perché il tostapane è un pericolo in cucina

L’indagine di Flashy House rivela che il tostapane, sia nella versione da incasso che da appoggio, rappresenta l’elettrodomestico più soggetto a surriscaldamento e scintille. A renderlo pericoloso sono diversi fattori combinati: accumulo di briciole, polvere, residui interni, ma anche il contatto accidentale con oggetti infiammabili come tovaglioli, strofinacci o carta da cucina.

Il design stesso dell’apparecchio, pensato per raggiungere alte temperature in poco tempo, lo rende vulnerabile in caso venga lasciato attivo o collegato anche da spento. Gli esperti segnalano che molti incendi in ambito domestico hanno origine proprio in cucina, spesso a causa di elettrodomestici dimenticati sotto tensione. Il tostapane, in particolare, può generare sovraccarichi elettrici e, se posto vicino a tendaggi o elementi combustibili, può facilitare la propagazione delle fiamme.

Non si tratta solo di ipotesi teoriche: secondo i dati riportati nel dossier, numerosi interventi dei vigili del fuoco hanno individuato proprio questo elettrodomestico come innesco in casi reali. Le conseguenze possono essere gravi anche in assenza di fiamme evidenti: un surriscaldamento prolungato può danneggiare pareti, mobili o far saltare l’impianto elettrico.

Consigli pratici per un uso sicuro e corretto

Per ridurre i rischi associati al tostapane, gli esperti raccomandano alcune semplici accortezze. La prima regola è scollegarlo sempre dopo ogni utilizzo, evitando che resti attaccato alla presa senza motivo. È poi importante pulire regolarmente il raccoglibriciole, spesso trascurato ma sede ideale per la formazione di residui infiammabili.

La posizione è un altro elemento fondamentale: il tostapane andrebbe sempre sistemato su un piano libero da oggetti, a non meno di 30 centimetri da materiali infiammabili come tende, tovaglie o pareti in legno. Va tenuto lontano dal lavello per evitare schizzi d’acqua e mai posizionato sotto pensili bassi che potrebbero trattenere calore.

Nel caso in cui lo spazio sia ridotto, può essere utile scegliere un modello da incasso, ma solo rispettando le condizioni di ventilazione e accessibilità previste dal produttore. Anche in questi casi, la regola resta: scollegarlo dopo l’uso.

Oltre al tostapane, altri dispositivi richiedono attenzione simile: tra questi ci sono bollitori elettrici, forni a microonde, piastre per capelli, tutti apparecchi che generano calore e che possono rappresentare una minaccia se dimenticati accesi o collegati.