American Airlines, presto un taxi volante elettrico?

Il taxi volante elettrico potrebbe presto diventare realtà, almeno per i clienti di American Airlines. La compagnia aerea a stelle e strisce avrebbe infatti ordinato 350 esemplari di piccoli aerei elettrici da una startup britannica, per allargare la propria flotta. Ma l’azienda non sembra essere l’unica interessata a questa nuova modalità di trasporto: sembra infatti che anche Virgin Atlantic e Avolon abbiano effettuato degli ordini.

La notizia è stata resa nota dal Financial Times e rilanciata da ElecTrek: in totale, sarebbero all’incirca 1.000 i velivoli elettrici ordinati dalle tre società.

American Airlines punta sul taxi elettrico

Il velivolo in questione è proposto da Vertical Aerospace, una società specializzata in velivoli a decollo verticale di Bristol, nel Regno Unito.

Secondo quanto riferito dalla stampa Oltreoceano, diverse compagnie aeree avrebbero manifestato interesse per l’aereo VA-X4, un mezzo di circa 13 metri di lunghezza e 15 di alare, dotato di apposite eliche orizzontali per garantirne il decollo verticale.

Poco rumoroso – addirittura 100 volte in meno rispetto a un normale elicottero – il velivolo pesa circa 450 chilogrammi ed è completamente alimentato a batteria. Stando ai piani del produttore, il taxi volante potrebbe essere pronto per i voli commerciali a partire dal 2024.

L’autonomia dell’aereo è di circa 193 chilometri, per una velocità di crociera di 325 chilometri orari. Verrà impiegato soprattutto per i brevi spostamenti, ad esempio fra città limitrofe, e sarà destinato perlopiù a voli privati.

Stando a quanto riferito da ElecTrek, American Airlines avrebbe ordinato 350 di questi esemplari, forse per lanciare un servizio di trasporto privato per clienti facoltosi. Al momento non sono noti i costi di noleggio e le eventuali tariffe di viaggio ma, secondo alcuni analisti, in una prima fase non si tratterà di una proposta estremamente economica. Non resta quindi che attendere un paio di anni, per vedere se il progetto dei taxi volanti troverà effettiva conferma.

Fonte: ElecTrek