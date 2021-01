Audi: le A4 e A6 in futuro saranno solo elettriche

Audi è pronta a investire sempre più sul fronte dell’elettrico e, in futuro, anche le amatissime A4 e A6 supporteranno questa tecnologia. È quanto riferiscono alcune testate internazionali, come Motor1 e la tedesca Manager Magazin, riportando alcune dichiarazioni rilasciate da Markus Duesmann, il CEO del gruppo automobilistico.

La società già oggi propone delle soluzioni ibride per la sue linee di punta, dei modelli che verranno aggiornati anche nei prossimi anni, con nuove versioni in arrivo attorno al 2023. Ma l’obiettivo è di rendere A4 e A6 completamente elettriche, salutando definitivamente i combustibili di origine fossile.

Audi verso il full electric

Secondo quanto riferito da Motor1, il CEO di Audi non vede un’evoluzione dell’ibrido nel lungo periodo. Questa tecnologia è ottima per ridurre i consumi di carburante e per facilitare la transizione a una mobilità maggiormente sostenibile, ma appare sempre più caro come il futuro dell’automotive sia il 100% elettrico.

Per questa ragione, le prossime versioni della A4 e dell’A6 saranno offerte sempre in modalità ibrido plug-in, ma entro la fine del decennio il gruppo automobilistico conta di lanciare dei successori completamente elettrici. L’obiettivo è quello di garantire le medesime prestazioni di guida, la versatilità al volante e il divertimento assicurato da queste due amate vetture, offrendo nel contempo soluzioni batteria dall’elevata autonomia.

Nel frattempo Duesmann conferma l’impegno dell’azienda per il Project Artemis, l’iniziativa su cui il gruppo ha deciso di puntare per l’auto elettrica del futuro, dal design innovativo e dalle capacità di guida avanzate, come la possibilità di avvalersi di un pilota completamente autonomo. La vettura, secondo quanto riferito da alcuni quotidiani tedeschi, non dovrebbe essere una sedan di dimensioni superiori alla A8 oppure un crossover più grande di un Q7. La produzione non entrerà nel vivo prima del 2024, ma un concept aggiornato potrebbe essere presentato nel corso del prossimo autunno.

Fonte: Motor1