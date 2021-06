Auto elettriche, chi le guida fa più chilometri

Chi guida auto elettriche percorre più chilometri rispetto a chi è ancora in possesso di un motore diesel o benzina. È questo il risultato di una nuova ricerca condotta da Nissan, pronta a dimostrare come le vetture elettriche stimolino un maggiore uso delle quattro ruote. Merito soprattutto dell’autonomia sempre più generosa di questi veicoli, nonché della progressiva diminuzione della “range anxiety”.

Lo studio è stato condotto in Europa, dove le auto elettriche sono già abbastanza diffuse e la rete di colonnine di ricarica sempre più capillare.

Così come già accennato, chi guida un’auto elettrica tende a macinare più chilometri rispetto a chi invece possiede una vettura a benzina o diesel. I ricercatori di Nissan hanno infatti condotto una survey in Europa, confrontando l’uso dei veicoli elettrici (EV) con i normali mezzi a combustione (ICE).

I risultati sono sorprendenti. Gli automobilisti europei percorrono circa 14.200 chilometri l’anno con le auto elettriche, mentre benzina e diesel si fermano a 13.600 chilometri.

Eppure, a frenare il passaggio alla mobilità elettrica vi è sempre un certo timore sull’autonomia di questi veicoli. Il 47% dei possessori di una vettura a combustione ritiene che benzina e diesel garantiscano una maggiore autonomia. Il 58% di coloro che non vogliono considerare un passaggio all’elettrico, circa il 30% di tutti i possessori di un’auto a combustibile, sostiene che sia necessaria un’autonomia maggiore delle batterie (38%), una più rapida possibilità di ricarica (32%) e un’infrastruttura di colonnine più capillare (30%).

Arnaud Charpentier, Region Vice President del Product Strategy and Pricing di Nissan AMIEO, ha voluto così commentare i risultati della survey:

Questa ricerca ribadisce come la guida elettrica non sia solo un’opzione intelligente per l’ambiente, ma anche una scelta divertente ed eccitante per gli automobilisti. Non sorprende che le persone che guidano una vettura elettrica compiano tragitti più lunghi rispetto a quelle a combustibile. Crediamo che smentendo maggiormente le leggende sulle auto elettriche, la range anxiety sarà presto un ricordo del passato.