Auto elettriche: Xiaomi pensa a una vettura

Anche Xiaomi potrebbe presto entrare nel settore delle auto elettriche. Il produttore cinese, noto e apprezzato per i suoi dispositivi elettronici a costi contenuti, starebbe infatti pensando a un’importante partnership per lanciare sul mercato una vettura a batteria. Lo sottolineano alcune indiscrezioni riportate da Reuters, agenzia che riporta anche una possibile ufficializzazione dei piani a partire dalla prossima settimana.

Non è la prima volta che il nome di Xiaomi viene associato all’universo delle auto elettriche: indiscrezioni analoghe erano emerse sulla stampa internazionale qualche settimana fa, senza che tuttavia l’azienda ne confermasse la veridicità.

Auto elettriche, arriva Xiaomi

Stando a quanto reso noto da Reuters, Xiaomi avrebbe stretto una collaborazione con Great Wall Motor, allo scopo di lanciare sul mercato un’auto elettrica. Forse un’utilitaria o una city-car, poiché l’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di piazzarsi sul settore “cittadino” del mercato.

Al momento non sono note le caratteristiche tecniche della vettura, né la possibile data d’apparizione sul mercato. In ogni caso, non si può escludere che Xiaomi segua la stessa filosofia già scelta per i suoi dispositivi elettronici: proporre una soluzione da elevate performance, a prezzi tuttavia contenuti.

Così come già accennato, Reuters e CNet sottolineano come l’ufficializzazione della partnership tra Xiaomi e Great Wall Motors possa essere annunciata già la prossima settimana, ma non è dato sapere nulla di più. L’azienda non sta infatti commentando le indiscrezioni emerse sul suo conto ma, allo stesso tempo, non ha formalmente smentito un interesse rivolto al settore dell’automotive.

La notizia è stata accompagnata da grande interesse da parte dell’utenza, soprattutto sulle piattaforme social, dove Xiaomi gode già di una discreta popolarità. Come già ribadito, il marchio cinese è noto per i suoi prodotti dalle alte performance ma dai prezzi contenuti e, proprio per questa ragione, è riuscito ad affermarsi anche in Europa in pochissimi anni.

Fonte: CNet