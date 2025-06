I parchi divertimenti sono un’esperienza unica per tutta la famiglia, ma spesso costano parecchio e serve dunque un’alternativa.

Quando si cerca qualcosa di davvero speciale per le vacanze basta uscire dai soliti itinerari e spingersi un po’ oltre le mete più battute. È così che, all’improvviso, si scoprono scenari inaspettati, sorprendenti, a volte persino magici ed è proprio qui che si nascondono le occasioni migliori.

Ora, una delle alternative più comuni per le vacanze con figli a carico, sono certamente i parchi divertimenti tematici, dedicati a tutta la famiglia. Sono però spesso cari e sovraffollati e nasce quindi anche qui la necessità di guardare verso altri lidi, magari più abbordabili e con meno posti.

Un parco così non si era mai visto, il meglio del meglio

Si chiama Playland Fun Park e si trova a Stourport-on-Severn, nel cuore del Worcestershire ed è spesso stato definito un luogo “incantevole”, quasi da fiaba. Chi ci è stato conferma che non è solo una frase fatta. L’ingresso è completamente gratuito, e per ogni attrazione si paga soltanto una sterlina.

Un posto davvero magico, anche solo per il prezzo di ingresso, che corrisponde a circa 1,17 euro, una spesa minima per divertirsi in libertà. Perfetto per le famiglie con bambini piccoli ma anche per i giovani in cerca di svago, il parco divertimenti resta aperto tutto l’anno.

Il servizio offre giostre classiche come autoscontro, go-kart, mini-golf e barchette, proponendo un nostalgico tuffo nel passato per chi ama i lunapark vecchio stile. Per i più grandi, magari, è anche un’opportunità per scoprire un’atmosfera rilassata, dove il tempo rallenta e il sorriso è l’unica moneta che conta davvero.

E se il Playland Fun Park vi sembra già una scoperta eccezionale, sappiate che non è l’unico parco low-cost presente in Inghilterra. A York, ad esempio, c’è il Web Adventure Park, che per 17,95 sterline include l’accesso a tutte le attrazioni, una piscina di palline, un percorso ninja e perfino una piccola area con animali.

Spostandosi in Cornovaglia, invece, il Camel Creek Family Adventure Park offre divertimenti per tutta la famiglia a 20 sterline, giostre e avventure varie comprese. Tra percorsi d’acqua, campi da golf e una colonia di simpatici suricati, qui il divertimento si unisce al contatto con la natura, in una cornice unica e suggestiva.

Chi l’ha detto che per vivere un’estate da ricordare bisogna spendere una fortuna, a volte basta salire su una giostra, ridere forte e lasciarsi trasportare. In Inghilterra, il parco perfetto per farlo potrebbe costare meno di una pizza e una vacanza a basso costo mette sempre tutti d’accordo.