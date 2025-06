Ci sono dei luoghi, delle stanze della nostra casa maggiormente abitate e frequentate rispetto ad altre. Fra queste, una su tutte, è la cucina.

Qui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, e non si tratta solo del tempo attorno al pranzo e alla cena. Passiamo anche del tempo per conversare e, questo, ovviamente, porta anche allo “sporcarsi” maggiormente proprio di quella stanza.

Non pensiamo solo al fatto che possano sporcarsi gli oggetti che tocchiamo in cucina, ma anche quelli che sono gli stessi mobili. Cerchiamo di capire bene cosa e nel dettaglio.

Come pulire i mobili della cucina?

La cucina è il luogo più abitato della nostra casa: qui si mangia, si conversa, si cucina e, se si hanno anche bimbi piccoli, la cucina (come anche il salotto) sono i primi teatri da gioco. Ovviamente, ne consegue che ogni cosa che si tocca si sporca…ma sapevi che ci sono anche delle parti della cucina stessa che, apparentemente, sembrano pulite ma sono anch’esse sporche?

Non ci credi? Un esempio su tutte le ante dei mobili della cucina stessa. Spesso, su di esse, si accumulano grasso, sporcizia e macchie che, nel corso del tempo, rendono necessario un intervento specifico per riportarle al loro splendente stato originale. Subito si pensa a dei prodotti specifici, magari anche costosi e, ovviamente, di base chimica, ma in realtà possiamo anche fare il tutto con dei prodotti prevalentemente naturali.

Ovviamente, a seconda del materiale con cui è fatta la nostra cucina, dobbiamo scegliere il prodotto più adatto: si possono utilizzare prodotti ecologici o specifici per la pulizia delle cucine, come detergenti sgrassanti, aceto bianco, bicarbonato di sodio e olio d’oliva per la lucidatura. Molte volte anche uno spruzzino con acqua calda e qualche goccia di sapone per piatti può rivelarsi utile.

La soluzione ideale

Una volta pronto il prodotto per la pulizia, iniziamo con lo svuotare i mobili interessati, togliendo loro tutto ciò che contengono, anche le mensole. Con un panno in microfibra, iniziamo con il togliere la polvere.

Poi passiamo al trattamento delle macchie ostinate, con l’applicazione di un po’ di detergente sgrassante direttamente sulla zona interessata. Lo lasciamo agire per qualche minuto, poi con un panno morbido, iniziamo a sfregare se la macchia è ostinata.

Se occorre una pulizia profonda, immergiamo nel detergente o nella soluzione scelta il panno morbido e laviamo quanto l’interno quanto l’esterno del mobile stesso. Poi risciacquiamolo con cura e asciughiamolo delicatamente. Infine, se lo desideriamo, lucidiamo il mobile stesso con un po’ d’olio di oliva, non in quantità eccessiva, altrimenti rischiamo di sporcarlo di nuovo.