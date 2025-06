Nella Germania orientale, Eisenhüttenstadt offre soggiorno gratuito, colloqui di lavoro e vita comunitaria a chi valuta un trasferimento

La città al confine con la Polonia rilancia la propria immagine puntando su ospitalità gratuita e opportunità lavorative garantite. L’iniziativa, denominata “Probewohnen” – vivere in prova – propone ai potenziali nuovi residenti due settimane di permanenza in un appartamento arredato, attività sociali e contatti diretti con il tessuto produttivo locale. Un’offerta pensata per chi è in cerca di un cambiamento, ma vuole prima toccare con mano la qualità della vita in una realtà diversa dalle metropoli.

Probewohnen: vivere la città prima di sceglierla

Il programma si sviluppa nel centro storico di Eisenhüttenstadt, dove vengono messi a disposizione appartamenti completi, senza costi per i partecipanti. Durante il soggiorno, le persone coinvolte vengono accompagnate in un percorso di integrazione con la comunità locale: passeggiate nei boschi, eventi nei pub, incontri culturali e visite alle imprese del territorio. Obiettivo: offrire un’esperienza autentica e favorire colloqui con aziende che potrebbero trasformarsi in contratti di lavoro reali.

L’idea ha già raccolto oltre 500 richieste: tra queste, anche una famiglia statunitense con sette figli e candidati da diversi Paesi europei. Le settimane di prova si svolgeranno a settembre 2025, ma per partecipare è necessario candidarsi entro il 5 luglio. Il Comune fornisce anche supporto logistico, accompagnamento linguistico e assistenza nella ricerca di casa e lavoro, se si sceglie di restare.

Fondata nel 1950 con il nome di Stalinstadt, Eisenhüttenstadt nacque come progetto simbolico della Germania Est. Costruita attorno a un imponente stabilimento siderurgico, divenne in pochi anni il prototipo urbano di pianificazione socialista. Dopo la riunificazione, però, ha vissuto un rapido declino: da oltre 50.000 abitanti è scesa a circa 25.000, perdendo gran parte della popolazione giovane attratta da Berlino, Lipsia e altre città in espansione.

Oggi resta il grande impianto industriale, gestito da ArcelorMittal, e un centro urbano ben conservato, con edifici neoclassici restaurati e spazi pubblici ordinati. Ma la città deve ancora fare i conti con problemi strutturali: la disoccupazione, lo spopolamento, e la crescente influenza politica della destra estrema. Alle ultime amministrative, Alternative für Deutschland ha sfiorato il 40% dei consensi, alimentando un clima di diffidenza che rischia di danneggiare i tentativi di rilancio.

Eppure, chi vive qui sottolinea un’altra realtà: criminalità bassissima, affitti accessibili (circa 6,50 euro al metro quadro) e una vita quotidiana serena. Per famiglie e professionisti in cerca di tranquillità, Eisenhüttenstadt può rappresentare una scelta concreta, lontana dai ritmi stressanti delle grandi città.

Acciaio verde, smart working e nuove prospettive

Accanto all’esperimento di Probewohnen, la città sta investendo in una riconversione industriale orientata alla sostenibilità. Il sito ArcelorMittal punta alla produzione di acciaio verde, sfruttando tecnologie a basse emissioni e riducendo l’impatto ambientale del comparto siderurgico. Un’evoluzione strategica, che punta a garantire occupazione senza compromettere l’ambiente.

In parallelo, Eisenhüttenstadt si propone come destinazione per lo smart working: connessioni stabili, alloggi a basso costo e spazi verdi rendono possibile un nuovo equilibrio tra lavoro e vita personale. Non è una metropoli, ma offre servizi essenziali, mobilità efficiente e un clima urbano tranquillo.

Il progetto della città non si limita a offrire appartamenti e contratti, ma cerca di cambiare la narrazione su queste aree. Mostrare che vivere bene è possibile anche in luoghi poco conosciuti, che un ritorno a città medie e periferiche può essere una scelta di valore, e non solo una rinuncia. Eisenhüttenstadt vuole provarlo. E per chi ha dubbi, offre due settimane gratis per scoprirlo di persona.