Aziende: contrastare il cambiamento climatico con la riduzione delle emissioni di gas serra

Tenere sotto controllo il cambiamento climatico è della massima importanza se si desidera garantire continuità alla vita sulla Terra, riducendo il rischio che si verifichino, con sempre maggiore frequenza, eventi catastrofici come inondazioni ed estinzione di alcuni tipi di piante o animali.

Per riuscirvi, tutti, a partire dal singolo cittadino fino alla grande azienda, devono fare la propria parte.

In effetti, sono proprio le aziende – grandi, medie e piccole – a dover svolgere, in questo contesto, il ruolo più importante e decisivo. A partire dalla scelta delle materie prime fino allo smaltimento dei prodotti da loro immessi sul mercato, passando per la produzione, la distribuzione e l’utilizzo, sono molti i passaggi che possono avere un elevato impatto sull’ambiente e rendere più veloce, soprattutto attraverso le elevate emissioni di gas serra, il cambiamento climatico.

Per contrastare questo fenomeno, è dunque necessario che le imprese adottino strategie finalizzate, in primo luogo, alla riduzione delle emissioni nocive. Per farcela, possono ricorrere all’aiuto di aziende come Ollum, il cui obiettivo è quello di condurre i propri clienti verso l’impatto zero.

Di seguito andremo a scoprire come ridurre le emissioni di gas serra della propria azienda e perché è importante riuscirvi.

Ridurre le emissioni: da dove cominciare

Il primo passo da compiere per ridurre le emissioni di gas nocivi nell’atmosfera consiste nell’effettuare il carbon footprint e nell’individuare i passaggi che necessitano dei maggiori interventi.

Per fare questo, come anticipato nell’introduzione, è possibile rivolgersi a professionisti del settore che possano fornire non una semplice consulenza, ma vero aiuto e sostegno concreto lungo tutto il percorso che, a partire dalla misurazione delle emissioni, conduce fino al raggiungimento degli obiettivi fissati e all’eventuale ottenimento di certificazioni. In base alle caratteristiche dell’azienda e ai risultati che desidera raggiungere, gli esperti potranno aiutare a individuare le iniziative e i passaggi più adatti.

Soluzioni per la riduzione delle emissioni in ambito aziendale

Le soluzioni che possono essere adottate dalle aziende per raggiungere l’impatto zero o, in ogni caso, al fine di ridurre le emissioni, sono numerose e includono:

il ricorso a fonti di energia sostenibile

il passaggio da un’economia di tipo lineare all’economia circolare

la riduzione dei consumi energetici

l’educazione dei propri dipendenti all’adozione di pratiche sostenibili

il ricorso a fornitori che seguono gli stessi principi e obiettivi.

Anche l’utilizzo di soluzioni smart per il costante monitoraggio dei consumi e il ricorso a mezzi di trasporto sostenibili per i viaggi di lavoro possono aiutare a ridurre l’impronta di carbonio e a raggiungere gli obiettivi fissati.

Perché puntare alla riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera

Ridurre le emissioni di gas serra non è solo un atto altruistico che porta benefici all’ambiente e ai suoi abitanti. Adottando le giuste strategie, anche le aziende possono ottenere interessanti benefici.

Tra i tanti rientrano la riduzione dei costi, la maggiore efficienza degli impianti e l’aumento della reputazione, la quale può avere risvolti positivi per quelle aziende in cerca di nuovi partner o di finanziamenti. Oltre a questo, possono ottenere un non indifferente vantaggio competitivo.