Batterie allo stato solido Toyota: un punto di svolta?

Le batterie a stato solido Toyota sono destinate a dominare il mondo dei veicoli elettrici o è troppo tardi?

Le batterie a stato solido Toyota sono state recentemente annunciate per ricaricare i veicoli elettrici (EV) in meno di 10 minuti. La società afferma che la batteria è anche più duratura e più sicura delle attuali batterie agli ioni di litio.

La Toyota è la più grande casa automobilistica del mondo. Nel 2022, Toyota ha venduto 10,5 milioni di veicoli in tutto il mondo, diventando così la più grande casa automobilistica del mondo. Ma la loro mancanza di offerte di veicoli elettrici significa che sta recuperando terreno. Alcuni esperti ritengono che questa sia una situazione da fare o morire per l’azienda.

La Toyota deve fare grandi mosse ora o perderà quote di mercato, tutto a causa della mancanza di veicoli elettrici nella sua gamma. Il mercato globale dei veicoli elettrici sta crescendo rapidamente e, nonostante le sue dimensioni, Toyota è attualmente un attore relativamente piccolo. Nel 2022, Toyota ha venduto solo circa 200.000 veicoli elettrici in tutto il mondo, mentre Tesla ne ha venduti quasi un milione.

Toyota ha sostenuto il pony sbagliato

Nonostante i suoi concorrenti investano nella tecnologia delle batterie, Toyota si è concentrata sulla tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno per autoveicoli. L’azienda ha lanciato la sua prima auto a idrogeno, la Toyota Mirai, nel 2014. Tuttavia, la Mirai è stata un fallimento commerciale. Nel 2022, solo circa 10.000 Mirai sono stati venduti in tutto il mondo.

La Toyota non è stata in grado di convincere gli acquirenti ad acquistare veicoli a idrogeno perché i veicoli elettrici sono economici, prontamente disponibili e, per loro stessa essenza, sono molto più affidabili dei veicoli alimentati a combustibili fossili. L’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici è ovunque; puoi persino collegarli a casa e avere una batteria carica al mattino. Questo, rispetto alle costose e specializzate infrastrutture di rifornimento per le auto a idrogeno, rende l’idea dell’idrogeno un punto di partenza per la maggior parte dei consumatori.

Tuttavia, con il recente annuncio delle batterie a stato solido Toyota, l’azienda sta investendo molto nella tecnologia delle batterie e in altre aree relative ai veicoli elettrici. L’azienda deve agire rapidamente per rimanere competitiva nel mercato dei veicoli elettrici.

Una batteria (molto) migliore

Le batterie allo stato solido Toyota utilizzano un elettrolita solido anziché liquido. Ciò le rende più stabili e sicure delle batterie agli ioni di litio, che possono essere infiammabili. Le batterie a stato solido Toyota hanno anche una maggiore densità di energia, il che significa che possono immagazzinare più energia in uno spazio più piccolo.

Anche la produzione è più semplice, le batterie allo stato solido Toyota vengono estruse anziché assemblate, il che significa che richiedono molto meno processo di produzione per la produzione. Poiché sono estrusi, alcuni dicono che possono essere formati in forme che non sono possibili con i tradizionali gruppi di batterie.

Le batterie allo stato solido Toyota possono essere caricate in un veicolo elettrico dal 10% all’80% in soli 10 minuti. Questo è significativamente più veloce degli attuali tempi di ricarica per la maggior parte dei veicoli elettrici, che possono richiedere ore per caricarsi completamente. La società afferma inoltre che le batterie a stato solido Toyota hanno una durata fino a 10.000 cicli, che è molto più lunga della durata della maggior parte delle batterie agli ioni di litio.

Toyota prevede di iniziare a produrre in serie le nuove batterie a stato solido nel 2025. La società afferma che inizialmente utilizzerà le batterie nei suoi veicoli elettrici di fascia alta, ma prevede di renderle disponibili in modelli più convenienti.

A partire da giugno 2023, Toyota non ha annunciato posizioni specifiche per i suoi impianti di batterie a stato solido. Tuttavia, la società ha affermato di voler costruire gli impianti in prossimità degli impianti di produzione esistenti. Ciò contribuirà a ridurre i costi di trasporto delle batterie ai suoi impianti di assemblaggio. Nel 2020, la società ha annunciato una joint venture con Panasonic per sviluppare batterie a stato solido per veicoli elettrici. La joint venture, denominata Prime Planet Energy & Solutions, ha sede in Giappone.

Toyota sta anche lavorando con Solid Power, una società statunitense che sta sviluppando la tecnologia delle batterie allo stato solido. Nel 2021, Toyota ha investito 100 milioni di dollari in Solid Power. La società prevede di costruire un impianto pilota per batterie a stato solido in Colorado nel 2023.

Toyota non è l’unica casa automobilistica che sta sviluppando la tecnologia delle batterie a stato solido. Altre case automobilistiche che stanno lavorando su batterie a stato solido includono BMW, Ford e Volkswagen.

Lo sviluppo delle batterie allo stato solido di Toyota rappresenta una svolta per l’industria dei veicoli elettrici. Se Toyota può produrre in serie le batterie a un prezzo conveniente, potrebbe contribuire a rendere i veicoli elettrici più popolari e accessibili. Ciò potrebbe portare a una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a un ambiente più pulito.