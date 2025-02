Bonus Renzi 2025: 1200 euro in più all’anno, chi può riceverlo

Il Bonus Renzi 2025: un’importante misura di sostegno economico per le famiglie a basso reddito in un contesto di incertezza finanziaria.

Il Bonus Renzi 2025, anche noto come Bonus Irpef 2025, rappresenta una delle iniziative più rilevanti a sostegno dei lavoratori con redditi bassi in Italia. Introdotto per la prima volta nel 2014 dal governo di Matteo Renzi e successivamente modificato nel 2020, questo contributo mira ad alleviare le difficoltà economiche delle famiglie in un contesto finanziario instabile. Destinato ai lavoratori dipendenti con redditi annui tra i 12.000 e i 28.000 euro, il bonus prevede un contributo mensile di 100 euro, erogato direttamente in busta paga.

A chi spetta il Bonus Renzi 2025?

Il Bonus Renzi 2025 è rivolto a diverse categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori dipendenti, stagisti, tirocinanti, collaboratori a progetto, lavoratori socialmente utili, nonché disoccupati che percepiscono indennità NASpI o DIS-COLL. Anche le lavoratrici in congedo di maternità e i lavoratori in congedo di paternità possono accedere al bonus, riconoscendo l’importanza del lavoro di cura. Sono esclusi i lavoratori autonomi, i non residenti in Italia e coloro con un reddito annuo superiore a 28.000 euro o inferiore a 12.000 euro. Queste restrizioni garantiscono che il bonus raggiunga le fasce di popolazione più vulnerabili.

Bonus per i lavoratori – www.ecoblog.it

Struttura del Bonus Renzi 2025

L’importo del Bonus Renzi 2025 varia in base al reddito annuo del lavoratore. Per i redditi fino a 15.000 euro, il bonus è di 100 euro al mese, per un totale di 1.200 euro all’anno. Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, l’importo del bonus diminuisce progressivamente per ogni euro guadagnato oltre i 15.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia di 28.000 euro. Questa struttura di pagamento progressivo è stata progettata per garantire il massimo supporto ai lavoratori con redditi più bassi.

Come richiedere il Bonus Renzi 2025

Una delle caratteristiche più vantaggiose del Bonus Renzi è la sua modalità di erogazione semplice e diretta. Non è necessario presentare alcuna domanda per ricevere il contributo, poiché viene accreditato automaticamente dal datore di lavoro in busta paga. Questa semplificazione riduce la burocrazia e facilita l’accesso al bonus. Nel caso in cui il bonus non venga accreditato, i lavoratori possono richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi annuale, compilando il modello 730. È importante controllare regolarmente la busta paga per verificare l’accredito del bonus e, in caso di problemi, consultare il datore di lavoro o un consulente fiscale.