Bonus SAR da 1.000 euro: cosa cambia per i lavoratori interinali

Il Bonus SAR, ecco un importante strumento di sostegno economico per i lavoratori interinali in Italia confermato per il 2025.

Il Bonus SAR emerge come una misura cruciale per il supporto economico dei lavoratori interinali che hanno perso il lavoro. Confermato per il 2025, che si dimostra un anno carico di incentivi e aiuti per i cittadini dopo l’approvazione della nuova Legge di Bilancio, questo bonus si distingue per l’attenzione rivolta a una categoria spesso trascurata nelle politiche di sostegno al reddito. Accanto ad altre forme di aiuto come NASPI, DIS.COLL e DS Agricola, il Bonus SAR offre un contributo economico una tantum che mira a garantire maggiore sicurezza economica ai lavoratori temporanei.

Un panorama di ammortizzatori sociali variegato e inclusivo

Il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia si compone di diversi strumenti volti a fornire supporto economico a chi si trova senza lavoro per cause involontarie. Tra questi, il NASPI offre un’indennità mensile fino a 24 mesi per lavoratori dipendenti, apprendisti e precari. Il DIS.COLL è destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, mentre il DS Agricola si concentra sui braccianti agricoli, considerando le specifiche esigenze del settore. Questi strumenti rappresentano una rete di sicurezza essenziale per i lavoratori italiani.

Bonus per i lavoratori interinali – www.ecoblog.it

Il Bonus SAR: un aiuto specifico per i lavoratori interinali

Il Bonus SAR, specificamente destinato ai lavoratori interinali, conferma un valore di 1.000 euro per il 2025. Questa misura si rivolge ai lavoratori temporanei che hanno perso il lavoro dopo aver operato con contratti di somministrazione tramite agenzie interinali. Si tratta di un segmento del mercato del lavoro particolarmente vulnerabile, che beneficia di un’attenzione dedicata attraverso questo strumento di sostegno.

Le condizioni per accedere al Bonus SAR

Per accedere al Bonus SAR, i lavoratori devono aver accumulato almeno 110 giorni di lavoro nell’ultimo anno o 440 ore tramite contratti part-time. Un’alternativa è aver lavorato almeno 90 giorni o totalizzato 360 ore in modalità part-time. Inoltre, è necessario essere disoccupati da almeno 45 giorni. Questo requisito garantisce che il bonus venga erogato a chi ha realmente bisogno di supporto economico.

Procedure per la richiesta del Bonus SAR

La richiesta del Bonus SAR non avviene tramite l’INPS, ma attraverso la piattaforma FTWEB di Forma.Temp, l’ente che gestisce le politiche attive per i lavoratori interinali. Questo processo centralizzato assicura un’efficace distribuzione dei fondi e facilita il monitoraggio delle richieste. I lavoratori devono accedere al portale, compilare la procedura e presentare documentazione comprovante il lavoro svolto, come buste paga o attestati forniti dall’agenzia interinale.