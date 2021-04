Cadillac, solo auto elettriche con la nuova Lyriq

Cadillac presenta la nuova Lyriq completamente elettrica e dice addio ai motori a combustione negli Stati Uniti. Il gruppo statunitense ha infatti deciso di investire il 100% delle proprie risorse nello sviluppo di vetture elettriche: non arriveranno sul mercato altri veicoli del marchio alimentati con carburanti fossili.

Si tratta di un passo importante per l’amato automaker statunitense, sempre più lanciato sul fronte della mobilità sostenibile. Una transizione accelerata che segna il passo per tutti gli altri produttori, sottolineando come un passaggio completo al full electric sia già da oggi possibile.

Cadillac, da oggi solo elettriche

Cadillac ha presentato la sua nuova Lyriq, un crossover di ultima generazione a trazione posteriore, proposto al pubblico statunitense a poco più di 59.000 dollari. Il veicolo vede una potenza equivalente ai 340 cavalli e garantisce un’autonomia di 300 miglia – circa 482 chilometri – con una singola carica. Supporta la ricarica rapida, con un ritmo di circa 76 miglia recuperate ogni 10 minuti di collegamento alla colonnina.

A confermare le intenzioni elettriche del gruppo è Rory Harvey, Global Vice President di Cadillac. L’obiettivo full electric partirà negli Stati Uniti, dove non verranno proposti nuovi modelli di automobile con motore a combustione: il SUV Escalade sarà l’ultimo della sua generazione. Al momento, invece, non sono ancora stati svelati pienamente i piani per il mercato internazionale. In ogni caso, a livello globale non dovrebbero essere vendute altri mezzi benzina o diesel entro il 2030.

Il piano di Cadillac si inserisce perfettamente nei grandi obiettivi di General Motors, di cui è controllata, pronta a lanciare sul mercato solo vetture elettriche entro il 2035. Ed entro il 2025 il colosso statunitense conta di proporre almeno 30 modelli differenti, grazie a un investimento da 27 miliardi di dollari. Nel frattempo, Cadillac ha confermato come le nuove motorizzazioni elettriche non leveranno nulla al fascino intramontabile di un marchio che ha fatto la storia del settore automobilistico a stelle e strisce.

Fonte: CNBC