Riciclo creativo per Carnevale: come realizzarlo in modo semplice e divertente.

Carnevale è sempre più vicino e, come spesso avviene, per queste occasioni, può rivelarsi un momento ideale per dar vita al riciclo creativo.

Dalla possibilità di creare costumi alternativi con ciò che si ha già in casa alle tante maschere che è possibile realizzare con materiale di fortuna, Carnevale rappresenta davvero un momento perfetto per evitare sprechi e dare al contempo spazio alla fantasia.

Cosa serve per abiti di Carnevale prodotti con il riciclo creativo

Se avete apprezzato le idee per riciclare in modo simpatico le scatole di pandori e panettoni, di sicuro vi divertirete anche in vista del Carnevale.

Questa festa consente infatti di dar libero sfogo alla fantasia. Tutto è consentito e non è obbligatorio realizzare maschere o abiti che siano belli, anzi. Che si tratti di quella per i propri figli, per i nipoti o per i figli degli amici le possibilità sono davvero infinite.

riciclo carnevale

Per quanto riguarda gli abiti si può infatti attingere da quelli che non si usano più o che si pensava di buttar via. Ecco, così, che i più piccoli possono travestirsi da mini gattare (bastano un accappatoio piccolo da portare sugli abiti di tutti i giorni, qualche bigodino ed un paio di gatti di peluche) a mini cuochi (una camicia chiusa in modo diverso può diventare una giacca a cui aggiungere il cappello). Le scelte sono davvero infinite e volendo, usando scampi di stoffa a caso, ci si può cimentare anche su opere classiche come quella del sempre gettonatissimo Arlecchino.

Maschere di carnevale e riciclo: come agire

Per quanto riguarda le maschere, invece, bastano dei cartoncini, una forbice e un po’ di colla. Le scelte, anche in questo caso, sono davvero infinite. Dalle mani giganti da mettere sul viso, all’elmo finto da colorare come si preferisce, è possibile creare tante soluzioni diverse per intrattenere i più piccoli.

Una bella maschera a forma di farfalla o una che rappresenti un gatto o (visto che siamo nell’anno giusto) un coniglio, sono infatti semplici da realizzare. In questo modo si possono coinvolgere anche i più piccoli, mostrando loro quanto il riciclo creativo sia effettivamente piacevole oltre che utile per non fare sprechi e per risparmiare qualcosa.

Il tutto per un Carnevale che risulterà più divertente che mai e del quale sarà possibili andar fieri grazie alla consapevolezza di aver creato qualcosa dal nulla.