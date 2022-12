Le scatole di pandoro e panettone possono essere riciclate in modo davvero creativo. Ecco alcuni spunti interessanti.

Passato il Natale e con le feste ancora in atto, trovarsi con diverse scatole di pandori e panettoni è più che normale. Sopratutto se si è particolarmente ghiotti di questi dolci e si ama gustarli in tutte le varianti offerte dal mercato.

Una volta finiti di dolci, però, a restare sono sempre le voluminose scatole delle quali non si sa spesso che uso dare. Così, una delle scelte più frequenti è quella di buttarle via.

Eppure, si tratta di un vero spreco. Basta, infatti, un pizzico di fantasia per trovar loro altri ruoli davvero utili ed in grado di semplificarci la vita.

Come riciclare le scatole di pandoro e panettone

Trovare modi sempre diversi per riciclare ciò che all’apparenza può sembrare inutile, significa offrire un nuovo scopo ad oggetti di vario tipo. Cosa che, alla lunga, fa risparmiare e consente di usufruire di oggetti impensabili nel migliore dei modi.

Un esempio in tal senso sono le scatole di pandoro e panettone. Con queste è infatti possibile ottenere oggetti davvero utili nel quotidiano.

riciclo scatole pandoro e panettone

Qualche esempio?

Le scatole dei pandori e dei panettoni possono diventare dei simpatici copri vaso. Basta, infatti, rivestirle con della carta colorata per ottenere un effetto allegro e simpatico.

Se se ne hanno tante, si possono ritagliare e incollare tra loro per ottenere una scatola più grande da rivestire e con la quale nascondere i piedi dell’albero di plastica. Un ottimo modo per renderle perfette proprio per il periodo di Natale e per contribuire alle tecniche per rendere ancora buono il vecchio albero di Natale.

Allo stesso modo, le scatole di pandoro, se ben rivestite, possono trasformarsi in comodi para lume mentre quelle del panettone (e la cui forma è solitamente quadrata) possono essere rivestite per diventare delle scatole porta oggetti. Un’idea davvero in linea con il periodo delle feste.

Come usare le scatole per intrattenere i più piccoli

Se si hanno dei bambini si possono creare dei disegni ritagliando parti di scatola. Basterà poi inserire un filo di luci a batteria alla base e ottenere delle lanterne di carta perfette per intrattenere e illuminare la camera dei più piccoli ma non solo.

Infine, si possono donare semplicemente ai bambini per farle diventare elmi, scudi e tutto ciò che la fantasia suggerisce loro. Anzi, potremmo proprio dire che con le giuste accortezze e attraverso le scatole di pandoro e panettone sia possibile insegnare ai più piccoli l’arte del riciclo e l’importanza di trovare una qualche utilità anche a quegli oggetti che si potrebbero erroneamente buttare solo per mancanza di idee.