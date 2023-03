Si sente parlare sempre più spesso di case green e del miglioramento della classe energetica. Scopriamo quanto potrebbe costare.

Come molti ormai sapranno, il progetto legato alle case green prevede che le stesse vengano adeguate in modo da raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033.

Un adeguamento che comporta ovviamente diverse spese che preoccupano sempre più i proprietari di case. Cerchiamo, quindi, di fare il punto della situazione e di capire quanto potrebbe costare la ristrutturazione di un appartamento al fine di raggiungere almeno la classe D.

I costi da sostenere per portare una casa alla classe D

Partiamo con il dire che, ovviamente, chi si trova già nella giusta classe energetica, non necessita di nuovi lavori. Ciò vale entro il 2030 per chi ha una casa in classe E e fino al 2023 per chi è in classe D. Se una casa è al di sotto delle categorie sopra citate, sarà invece necessario effettuare dei lavori che vanno dalla sostituzione delle caldaie, a quella degli infissi. Seguiranno poi i cappotti nuovi e l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

case green costi

Secondo le stime di Enea, un condominio necessiterà di almeno 30mila euro ad appartamento per poter salire di tre classi, arrivando ad esempio da da una G ad una E.

A ciò andranno poi aggiunge spese accessorie come quelle legate ad infissi, impianto fotovoltaico o caldaie. In questo caso la spesa potrebbe ammontare a circa 20mila euro.

Ovviamente si tratta di cifre approssimative e che variano in base alla grandezza dell’appartamento e allo stato nel quale si trova.

Quale sarà la prima spesa da sostenere

Per fortuna, con un obiettivo fissato al 2030, i lavori necessari per il miglioramento della classe energetica potranno essere svolti poco alla volta (per quanto in così pochi anni ciò basti a ridurre le spese). Il primo da effettuare è quello relativo alle caldaie che andranno sostituite.

Queste, infatti dovranno essere green e supportate da un impianto fotovoltaico. A tal riguardo, già dal primo Gennaio 2024 non si potranno più installare caldaie a combustibili fossili. Il procedimento per far salire la classe energetica della propria casa è quindi iniziato.