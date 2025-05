Che cos’è il nuovo bonus anziani? Puoi ritrovarti con più di mille euro in tasca senza fare niente, ecco come fare.

Un nuovo bonus voluto dal governo per aiutare le persone in difficoltà che possono trovarsi maggiormente in carenza di fondi. Le persone anziane, che hanno ovvero superato una certa fascia di età, hanno senza dubbio più difficoltà a raggiungere una cifra soddisfacente a fine mese, soprattutto perché le pensioni non sono mai abbastanza alte.

Ecco perché questo bonus può davvero cambiare le cose per tutti, basta rispettare determinate caratteristiche importanti perché tutto vada per il verso giusto. Ecco come comportarsi.

Come fare per ricevere il bonus anziani: tutti i passaggi fondamentali

Un bonus che potrebbe davvero cambiare la vita e di cui si trovano le specifiche sul portale dell’INPS, dove sono specificati tutti i passaggi da fare per essere sicuri di ottenerlo.

“La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021. La Prestazione Universale è erogata dall’INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato.”

Queste le caratteristiche da rispettare per avere accesso al bonus, come specificato sul portale dell’INPS

età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale grave o gravissimo

un ISEE socio sanitario ordinario non superiore ai seimila euro

bisogna essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento

“Si può presentare la domanda direttamente sul sito dell’INPS con pochissimi click. Potrete richiedere il bonus senza fare ulteriori passaggi burocratici. La domanda deve essere fatta secondo queste caratteristiche La domanda può essere presentata telematicamente da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico, attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell’Istituto, tramite la propria identità digitale, o tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. La domanda può essere presentata per tutto il periodo della sperimentazione (fino al 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026. La lavorazione verrà avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo”.