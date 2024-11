Cattura e sequestro CO2: le tecnologie di Air Liquide

L’eccessiva quantità di CO₂ in atmosfera impedisce al calore di dissiparsi: la conseguenza è il surriscaldamento globale.

Decarbonizzare i settori più inquinanti è quindi prioritario per ridurre le emissioni e mantenere la serra naturale della Terra.

Questo processo è particolarmente sfidante per le industrie ad alta intensità carbonica, cioè tutti quei comparti in cui la combustione di fonti fossili è alla base della produzione oppure che si basano su processi che, per loro natura, generano anidride carbonica come sottoprodotto. Prodotti di largo uso come vetro, cemento o acciaio, per esempio, nascono a partire da una combustione che genera CO₂. Per aiutare questi comparti, definiti hard-to-abate, a limitare le proprie emissioni, una delle soluzioni è la cattura e sequestro della CO ₂ .

Le prime tecnologie per catturare la CO₂ dai fumi di combustione prevedevano l’uso di solventi amminici. Questa soluzione, però, richiede grandi quantità di vapore acqueo, mantenendo la CO₂ sempre allo stato gassoso. Grazie alla sua spinta verso l’innovazione, Air Liquide ha invece sviluppato una tecnologia di cattura unica nel suo genere, in linea con le esigenze del futuro: Cryocap™.

Cryocap™ porta lo stream emissivo a una temperatura criogenica separando così la CO₂ per distillazione. In questo modo si ottiene anidride carbonica allo stato liquido: una soluzione che facilita il trasporto sulle lunghe distanze grazie al volume ridotto. Un’altra caratteristica di Cryocap™ è quella di poter funzionare attraverso energia elettrica rinnovabile, riducendo così l’impronta di carbonio dell’intero processo di cattura e sequestro della CO₂.

Infine, Cryocap™ non è una tecnologia standard, ma può adattarsi a diverse esigenze in termini di flussi emissivi e tipologie di industrie. Air Liquide ha infatti studiato diverse applicazioni, tra cui la cattura e la purificazione della CO₂ dai processi di ossicombustione, e la rimozione della CO₂ dai processi di produzione di idrogeno tramite Steam Methane Reforming.

La transizione energetica porta con sé grandi sfide ed Air Liquide è pronta ad affrontarle attraverso tecnologia, innovazione e competenza.