Se hai questo tipo di caldaie cambiala subito, altrimenti l’anno prossimo avrai una bolletta saltissima!

A partire dal 1° gennaio 2026, sarà vietata l’installazione di caldaie a gas di classe inferiore a ErP (Energy-related Products) classe C o con un rendimento energetico stagionale inferiore all’85%. Questa misura fa parte di un piano nazionale per l’efficientamento energetico degli edifici e si allinea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.

Il divieto riguarderà in particolare:

Tutte le caldaie tradizionali a gas metano o GPL che non rispettano i nuovi standard di efficienza energetica.

che non rispettano i nuovi standard di efficienza energetica. I modelli che non integrano sistemi di controllo automatico e termoregolazione evoluti.

Le caldaie non compatibili con l’utilizzo di fonti rinnovabili o con l’installazione di impianti ibridi.

Le caldaie a gas attualmente installate potranno continuare a funzionare, ma in caso di guasto o sostituzione sarà obbligatorio optare per dispositivi conformi alle nuove direttive. Inoltre, per incentivare il passaggio a tecnologie più pulite, sono previsti contributi statali e detrazioni fiscali fino al 65% per l’acquisto di caldaie di ultima generazione, pompe di calore o sistemi ibridi.

Caldaie, ecco perchè devi cambiarla per non avere una batosta in bolletta

Il divieto dell’installazione di apparecchiature obsolete e inquinanti rappresenta un passo importante nella lotta contro il cambiamento climatico. Le caldaie a gas più vecchie, infatti, sono tra le principali fonti di emissioni di gas serra negli edifici residenziali e commerciali. Le nuove regole incentivano quindi l’adozione di tecnologie più efficienti che consentono di ridurre i consumi energetici e le emissioni nocive. In particolare, le caldaie di classe ErP più alta sono dotate di sistemi di modulazione avanzati e possono essere facilmente integrate con fonti rinnovabili come i pannelli solari termici o le pompe di calore. Questa combinazione permette di ottimizzare il comfort abitativo e ridurre sensibilmente la bolletta energetica.

Inoltre, l’adozione di caldaie a gas di ultima generazione con sistemi di controllo intelligente favorisce una gestione più efficiente del riscaldamento, adattando la produzione di calore alle esigenze reali dell’utenza e alle condizioni climatiche esterne. Con le nuove disposizioni, cittadini e operatori del settore dovranno pianificare con attenzione la sostituzione o l’installazione delle caldaie a gas.

La normativa prevede che:

Le nuove installazioni di caldaie a gas inferiori alla classe C non saranno più consentite.

In caso di sostituzione di una caldaia esistente, sarà obbligatorio scegliere modelli conformi ai nuovi standard.

Saranno incentivati interventi di riqualificazione energetica più ampi, come l’isolamento termico degli edifici, per massimizzare i benefici ambientali ed economici.

Il governo ha confermato la disponibilità di fondi pubblici sotto forma di ecobonus e altri incentivi fiscali, che includono anche le spese per l’installazione di sistemi ibridi, pompe di calore e la connessione a fonti rinnovabili. Questi strumenti rappresentano un’opportunità concreta per ridurre l’impatto ambientale degli impianti di riscaldamento e per agevolare la transizione energetica anche tra le fasce di popolazione meno abbienti.