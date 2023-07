Che cos’è l’eco brutalismo? Esplorando l’intersezione tra sostenibilità e architettura brutalista

Che cos’è l’eco brutalismo? L’intersezione tra sostenibilità e architettura brutalista

Che cos’è l’eco brutalismo? È uno stile architettonico che combina l’estetica grezza del brutalismo con un profondo impegno per la sostenibilità ambientale. Abbraccia l’uso di materiali naturali ed ecologici, nonché principi di progettazione ad alta efficienza energetica che sono appositamente raccolti per favorire l’ambiente in molti modi. Eco brutalismo è un termine che è stato usato per descrivere una gamma di stili di progettazione architettonica che cercano di evidenziare gli elementi industriali e naturali di una struttura.

Il termine Eco Brutalism si riferisce al mix di stile brutalista e il verde che riconosciamo con la sostenibilità. La differenza tra cemento duro e verde appeso agli edifici consente una gamma unica di concetti e idee. Questi concetti includono la vibrante resilienza della natura e il cupo design umano. Gli edifici eco brutalisti sono progettati per essere ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico, con caratteristiche come tetti verdi, pannelli solari e sistemi di raccolta dell’acqua piovana.

Qual è la storia di Eco Brutalism?

Il termine “eco brutalismo” deriva da “brutalismo”, uno stile originariamente utilizzato per descrivere l’architettura resa popolare in Europa negli anni ’70 e ’80. L’architettura brutalista è caratterizzata dall’uso di muri di cemento non finiti, travi in acciaio a vista e grandi finestre. Queste caratteristiche avevano lo scopo di creare una sensazione di spaziosità e apertura.

Oggi, l’eco brutalismo si è evoluto per includere una vasta gamma di elementi di design caratterizzati dallo stile architettonico brutalista ma che si concentrano anche sulla sostenibilità e sulla responsabilità ambientale. Questi elementi includono l’uso di materiali naturali ed ecologici, principi di progettazione ad alta efficienza energetica e l’incorporazione di spazi verdi e luce naturale.

Il brutalismo riguarda l’austerità, mentre l’eco-brutalismo si concentra sul dare vita agli edifici sia in senso metaforico che letterale. Piante, alberi e altri elementi verdi vengono aggiunti alle strutture brutaliste, trasformandole in edifici eco brutalisti. Questi elementi sfruttano la luce naturale e illuminano gli spazi.

In sostanza, l’eco brutalismo è un mix di stile brutalista e vegetazione. È un approccio progettuale che cerca di creare edifici che siano sia funzionali che belli, pur rispettando l’ambiente. Il risultato è uno stile architettonico che è sia visivamente sorprendente che sostenibile dal punto di vista ambientale.

Esempi

L’eco brutalismo ha guadagnato popolarità negli ultimi anni. Lo stile combina l’uso di cemento grezzo e altri materiali duri con l’aggiunta di verde ed elementi di design sostenibile. Ecco alcuni esempi di edifici eco brutalisti da tutto il mondo:

Casa Meztitla, Messico: questa villa integra magnificamente la pietra vulcanica locale con il cemento a vista. Il tetto raccoglie l’acqua piovana, che viene poi immagazzinata in una cisterna sotto la villa. Quasi tutte le stanze sono aperte verso l’esterno, fornendo un collegamento continuo con la natura.

The Tiing Boutique Resort, Indonesia: questo resort è costruito utilizzando materiali di provenienza locale, tra cui bambù e legno riciclato. Il design incorpora ventilazione e illuminazione naturali e il tetto è coperto da pannelli solari. Il resort dispone anche di un sistema di raccolta dell’acqua piovana.

Jungle House, Brasile: Questa casa è costruita su un ripido pendio nella foresta pluviale brasiliana. Il design incorpora cemento grezzo e vetro e la casa è circondata da una vegetazione lussureggiante. La casa è completamente fuori rete, con pannelli solari che forniscono elettricità e raccolta dell’acqua piovana che fornisce acqua.

Mamnun Residence, Bangladesh: Questa casa è una residenza unifamiliare situata nel centro di Dhaka, che incorpora cemento grezzo e legno. Il lotto è esposto a sud con ampie finestre apribili per prendere il vento estivo per la ventilazione. Le grandi sporgenze forniscono ombra estiva ma consentono la luce durante i bassi angoli di sole in inverno.

Questi esempi dimostrano la gamma di concetti e idee che possono essere incorporati nell’architettura eco brutalista. L’uso di materie prime ed elementi di design sostenibili, combinato con l’aggiunta di verde ed elementi naturali, crea un’estetica unica che è allo stesso tempo funzionale e di grande impatto visivo.

Critica

Nonostante la sua crescente popolarità, l’eco brutalismo ha affrontato la sua giusta dose di critiche. Alcuni critici sostengono che lo stile sia troppo duro e poco invitante, con i suoi muri di cemento a vista e gli angoli acuti. Altri sostengono che l’aggiunta del verde agli edifici sia solo un tentativo superficiale di mascherare l’asprezza dello stile.

Inoltre, alcuni critici sostengono che l’eco brutalismo non sia veramente sostenibile, poiché i materiali tipicamente utilizzati per costruire questi edifici spesso non sono rispettosi dell’ambiente. Mentre l’aggiunta di verde può aiutare a ridurre l’impronta di carbonio di questi edifici, non possono compensare facilmente l’uso di cemento e acciaio.

Un’altra critica all’Eco Brutalismo è che non è accessibile a tutti. Lo stile è spesso associato a edifici di fascia alta e di lusso, come hotel e residenze costosi, che non sono economici o accessibili a tutti. Ciò ha portato alcuni a sostenere che l’eco brutalismo è semplicemente un modo per i ricchi di segnalare il loro impegno per la sostenibilità piuttosto che uno stile architettonico veramente accessibile e sostenibile.

Nonostante queste critiche, l’eco brutalismo continua a guadagnare popolarità, in particolare tra coloro che sono alla ricerca di un approccio all’architettura unico e rispettoso dell’ambiente. Resta da vedere se continuerà o meno a crescere in popolarità, ma è chiaro che questo stile è qui per restare per il momento.