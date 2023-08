Come i TreeTags di ePlant potrebbero rivoluzionare la gestione agricola e forestale.

In che modo i TreeTags di ePlant potrebbero rivoluzionare la gestione agricola e forestale in un’epoca di rapidi cambiamenti

TreeTags, una nuova tecnologia che consente agli alberi di “parlare” agli esseri umani, potrebbe potenzialmente rivoluzionare il modo in cui monitoriamo e conserviamo foreste e fattorie in futuro.

Ci affidiamo agli alberi

In tutto il mondo, le foreste costituiscono la spina dorsale dei sistemi ecologici. Su larga scala, aiutano l’ambiente assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Su scala più locale, forniscono riparo dal sole per la copertura del suolo e altre piante e animali che vivono accanto a loro.

Tuttavia, ciò non significa che gli alberi stessi non siano vulnerabili ai cambiamenti climatici. Come qualsiasi altra specie in tutto il mondo, gli alberi sono suscettibili alle interruzioni dell’approvvigionamento idrico, all’aumento annuale delle temperature e alla perdita di habitat, tra gli altri fattori.

Coloro che investono nella protezione e conservazione di alberi e foreste hanno bisogno di informazioni fattuali, aggiornate e utili per evitare che gli alberi muoiano in massa.

Una nuova tecnologia che utilizza AI e TreeTags per “parlare” efficacemente con gli alberi potrebbe essere un passo importante verso la fornitura delle informazioni di cui abbiamo bisogno. Ecco come i TreeTags di ePlant potrebbero cambiare il nostro mondo.

Come funzionano i TreeTag?

La tecnologia utilizza un dispositivo di immersione e avvitamento per tenere in posizione i TreeTags e, attraverso di esso, raccoglie informazioni sulla crescita degli alberi, l’irrigazione, lo stress, la temperatura e l’umidità.

Quindi invia le informazioni TreeTag al cloud, presentandole all’utente come una conversazione utilizzando ChatGPT. Ciò consente effettivamente all’albero di comunicare con l’utente come farebbe un altro essere umano, facilitando la difficoltà di comprendere ciò di cui quell’albero ha più bisogno.

I TreeTag sono alimentati a energia solare, quindi non sono necessari fili o cavi per mantenere il dispositivo in funzione. Questa tecnologia potrebbe essere rivoluzionaria, poiché i ricercatori potrebbero utilizzare questi dispositivi in una foresta con più specie, comprendendo esattamente ciò di cui ogni specie di albero ha più bisogno.

D’altra parte, potrebbe essere molto apprezzato anche dai proprietari di frutteti, che capiscono meglio quali alberi del loro frutteto necessitano di più attenzioni rispetto ad altri.

Una delle principali applicazioni è negli ambienti urbani, dove quasi il 50% degli alberi piantati muore entro i primi sette anni. TreeTag potrebbe consentire ai responsabili di quegli alberi di essere informati di danni o modifiche che devono essere apportate molto prima che sia troppo tardi.

Graham Hine, co-fondatore di ePlant, ha affermato che ci sono grandi vantaggi nel capire quali alberi sono più efficaci nella cattura del carbonio. “L’efficacia con cui una foresta cattura il carbonio può essere misurata direttamente e quotidianamente da questo tipo di sistema. Alcune delle organizzazioni di credito di carbonio orientate al futuro stanno cercando di utilizzare strumenti come il nostro. È abbastanza economico da implementare su larga scala”.

Mentre l’intelligenza artificiale è spaventosa, questo non lo è

Molti hanno timori riguardo all’IA, e giustamente, poiché sono previste perdite di posti di lavoro che si verificheranno a causa dell’efficienza dell’IA. Tuttavia, questo non significa che dovremmo rifuggire dal futuro; dovremmo implementarlo in modi che abbiano senso.

Utilizzando sensori efficaci e linguaggio generativo, possiamo darci le informazioni per prendere decisioni efficaci riguardo alle foreste del nostro mondo. Poiché la tecnologia è abbastanza economica, questa tecnologia può essere implementata rapidamente, accelerando il monitoraggio e la conservazione degli alberi.

Mentre, a partire da ora, potresti non essere in grado di parlare fisicamente con l’albero nel tuo giardino, con questa tecnologia puoi sapere esattamente di cosa il tuo albero ha più bisogno da te. E puoi saperlo prima che sia troppo tardi per salvarlo.