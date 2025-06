Riprendono per il quarto anno consecutivo le iniziative di sostegno psicologico e sociale rivolte a cittadini e lavoratori.

Le opportunità includono il Bonus Psicologico INPS 2025, la misura regionale specifica come il Bonus Psiconcologia Regione Lazio e iniziative particolari dedicate a lavoratori del settore terziario toscano. Vediamo nel dettaglio come funzionano, i requisiti e le modalità per richiederli.

Il Bonus Psicologico INPS 2025 è una misura permanente messa a disposizione dal Governo per supportare persone che vivono condizioni di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica. Il contributo può coprire fino a 1.500 euro delle spese sostenute per sedute di psicoterapia con professionisti qualificati iscritti all’Albo degli Psicologi, in particolare psicoterapeuti, inclusi quelli che operano anche in modalità online.

L’ammontare del bonus varia in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con le seguenti fasce:

– ISEE fino a 15.000 euro: bonus fino a 1.500 euro;

– ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: bonus fino a 1.000 euro;

– ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: bonus fino a 500 euro;

– Oltre 50.000 euro: non si ha diritto al contributo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS, utilizzando uno strumento di identificazione digitale come SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È fondamentale rispettare il cosiddetto “click day”, ovvero la finestra temporale in cui sarà possibile inviare la domanda. Per il 2025, il periodo previsto è tra giugno e agosto, ma le date esatte saranno comunicate direttamente dall’INPS. Si consiglia quindi di monitorare costantemente il sito ufficiale per non perdere l’opportunità.

Dopo l’accoglimento della domanda, il beneficiario riceve un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta per ogni seduta. Il codice ha validità di 270 giorni dalla data di assegnazione, entro cui vanno utilizzate le sedute con lo sconto previsto dal bonus.

Bonus Psiconcologia Regione Lazio: sostegno dedicato a pazienti oncologici e familiari

Parallelamente al contributo nazionale, la Regione Lazio ha attivato il Bonus Psiconcologia, una misura specifica destinata a pazienti con diagnosi oncologica e ai loro familiari, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, come i figli minorenni. L’iniziativa mette a disposizione un voucher fino a 1.200 euro, utilizzabile per un massimo di 16 sedute psicologiche o di psicoterapia, al costo unitario di 75 euro per incontro.

Per accedere al bonus regionale sono necessari i seguenti requisiti:

– ISEE inferiore a 50.000 euro;

– Residenza o domicilio nel Lazio da almeno sei mesi;

– Diagnosi oncologica certificata o legame familiare diretto con il paziente.

L’importo del voucher varia in base all’ISEE:

– Fino a 15.000 euro: massimo 600 euro;

– Tra 15.000 e 30.000 euro: massimo 400 euro;

– Tra 30.000 e 50.000 euro: massimo 200 euro.

Anche in questo caso, la domanda si presenta online tramite il portale INPS, con scadenza dal 25 luglio al 24 ottobre 2025. Dopo l’assegnazione del codice univoco, il voucher deve essere utilizzato entro 180 giorni, pena l’annullamento e la riassegnazione dei fondi residui.

L’Ordine degli Psicologi del Lazio si occupa della raccolta delle adesioni dei professionisti qualificati, che devono possedere esperienza e formazione specifica in psiconcologia, e della gestione operativa dell’incontro tra domanda e offerta di intervento psicologico. Il servizio è erogabile sia in presenza sia in modalità telematica, garantendo flessibilità ai pazienti.