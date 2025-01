Come risparmiare soldi, energia e acqua grazie alla lavastoviglie

L’attenzione verso il consumo energetico e la ricerca di soluzioni più ecosostenibili sono una priorità per molti. In questo contesto la lavastoviglie emerge come uno degli elettrodomestici più apprezzati nelle famiglie.

Un corretto utilizzo della lavastoviglie può aiutare a ridurre significativamente il dispendio di energia elettrica e acqua, migliorando l’impatto ambientale e contribuendo al contempo a mantenere sotto controllo le spese domestiche. Di seguito, vi offriamo cinque consigli pratici per ottimizzare l’uso della lavastoviglie, rendendola alleata della sostenibilità e del portafoglio.

Scegliere il momento giusto per l’avvio

Se la vostra offerta dell’energia elettrica adotta la tariffazione bioraria, vi conviene utilizzare la lavastoviglie durante le ore serali e notturne, in particolare dalle 19:00 alle 8:00 e nei giorni festivi.

Approfittare di questi momenti facendosi aiutare dai timer, programmando i lavaggi anche ore prima della loro partenza, può fare la differenza sulla bolletta della luce.

Carichi completi: massimizzare l’efficienza

Un altro aspetto fondamentale per un utilizzo consapevole della lavastoviglie, valido per la maggior parte degli elettrodomestici tra cui lavatrice e asciugatrice, riguarda la gestione dei carichi.

Utilizzarla a pieno carico permette di ottimizzare il consumo di acqua ed energia per ogni ciclo di lavaggio, evitando gli sprechi associati a carichi parziali. Durante questi ultimi, infatti, viene consumata una quantità di acqua ed energia pari a un lavaggio pieno, ma ottenendo la metà delle stoviglie effettivamente lavate. I modelli più avanzati sono dotati di programmi specifici dedicati ai carichi ridotti, ma l’ideale resta riempire l’elettrodomestico prima di avviarlo.

Preferire programmi e abitudini eco-friendly

È inoltre importante prestare attenzione nella selezione dei programmi. In primis, è preferibile l’adozione del programma eco, progettato appositamente per la pulizia di stoviglie molto sporche, ma al tempo stesso consuma il minimo in termini di energia e acqua.

Inoltre, la rinuncia all’asciugatura automatica riduce ulteriormente i consumi: è sufficiente aprire la porta dopo aver completato il ciclo di lavaggio e lasciare così asciugare le stoviglie all’aria.

L’importanza di un elettrodomestico efficiente

Nell’immaginario comune l’utilizzo della lavastoviglie è percepito come molto dispendioso, ma in realtà è proprio la scelta della lavastoviglie stessa a fare la differenza in termini di sostenibilità e risparmio.

Elettrodomestici di nuova generazione, con classi energetiche elevate, assicurano prestazioni superiori riducendo i consumi. È quindi consigliabile consultare l’etichetta energetica dell’elettrodomestico, che specifica il consumo di energia elettrica e il consumo d’acqua annuo in modo da scegliere il modello più performante.

Mantenere la lavastoviglie pulita

In conclusione, è essenziale adottare buone pratiche di pulizia per un funzionamento ottimale. La manutenzione regolare dell’apparecchio non solo garantisce un’igiene ideale, ma contribuisce anche a mantenerne l’efficienza. Calcificazioni e accumuli di residui possono infatti compromettere le prestazioni e aumentare i consumi.